Beim Zeltlager der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Aschersleben in Winningen wird dieses Jahr bewusst auf einen Wettkampf verzichtet. Langweilig ist den 130 Teilnehmern trotzdem nicht.

Spaß beim Zeltlager in Winningen: Um sich untereinander kennenzulernen, reicht manchmal auch einfach nur eine Runde Kartenspielen.

Winningen/MZ - „Wer Gutes tut, dem wird Gutes widerfahren“, heißt es. Für die Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Aschersleben und ihrer Ortsteile scheint das zu gelten. Wurden die Planen für das Zeltlager am Freitag noch im Regen gespannt, wechselte das Wetter pünktlich zur Eröffnung am späten Nachmittag zu Sonnenschein, der auch am nächsten Tag anhält. „Jetzt wissen wir wenigstens, dass die Zelte dicht sind und im Ernstfall trocken halten“, scherzt Jugendwehrleiter Kevin Bierstedt.