Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 30. Mai bis 1. Juni in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Kinderfeste, Theater und ein Konzert mit "Heavysaurus": Was Familien mit Kindern am Wochenende erleben können

Grüne Schuppen und lange Schwänze auf der Bühne: "Heavysaurus" spielen in Halle.

Theater, Feste und Konzerte - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

Dino-Band "Heavysaurus" in Halle

Familienführung im Kloster Memleben

Buntes Programm im Deutsche Bahn Museum in Halle

Kinderfest der Mitteldeutschen Zeitung im Hauptbahnhof Halle

Theaterstück "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" zum letzten Mal in Magdeburg

Puppentheater „Vom kleinen Kätzchen und der Maus“ in Bad Schmiedeberg

Pusteblume-Kinderfest im Elbauenpark in Magdeburg

1. Dino-Band "Heavysaurus" in Halle

Die Kinder wollen noch mehr rocken, und am liebsten mit Heavysaurus! Dahinter verbergen sich vier Dinosaurier und ein Drache, die Rockmusik für die ganze Familie in die Ohren und auf die Bühne bringen – ein echtes und kindgerechtes Live-Erlebnis mit bombastischer Show.



Die 3- bis 11-Jährigen und ihre Begleiter jeden Alters können sich auf ein einzigartiges Konzerterlebnis freuen: Eine Band mit richtigen Instrumenten auf großer Bühne, mit Lichtspektakel, Nebel, Funkenregen, Luftballons und Konfetti. Und natürlich mit den Songs, die viele Kinder (und Eltern) jetzt schon mitsingen können, wie „Kaugummi ist mega!“ oder „Rarrr“, der von vielen lachenden Mündern gerne laut mitgerufene Schrei der Dinos.



Für die Eltern: Die Konzerte finden mit angepasster Lautstärke statt. Wo immer möglich, gibt es vor der Bühne einen eigenen Kinderbereich mit bester Sicht auch für die Kleinen.



Datum: 30. Mai, 17.30 Uhr, Steintor Varieté, Am Steintor 10, 06112 Halle

Im Kloster Memleben wird eine Führung für Familien angeboten. Foto: DPA

2. Familienführung im Kloster Memleben

Vor über 1.000 Jahren residierten in Memleben Könige und Kaiser während Mönche und Bauleute ein Kloster und eine Kirche von außergewöhnlichen Ausmaßen erschufen. Zahlreiche Sagen und Legenden ranken sich um Memleben an der Unstrut. Bei dieser kindgerechten Führung am Vorabend zum Kindertag erfahren unsere kleinen und großen Gäste Sagenhaftes über König Heinrich, kluge Mönche und die schaurige Unstrutnixe.



Datum: 31. Mai, 16.30 Uhr, Museum Kloster und Kaiserpfalz Memleben, Thomas-Müntzer-Straße 48, 06642 Kaiserpfalz OT Memleben

Im Deutsche Bahn Museum in Halle können Besucher historische Loks bestaunen. Foto: Mauro Esposito

3. Buntes Programm im Deutsche Bahn Museum in Halle

Das DB Museum Halle begrüßt seine kleinen Gäste am Vortag des Internationalen Kindertags mit einem bunten Familienprogramm. Für Spiel und Spaß sorgt Clowndame Filotta mit Kinderschminken, Riesenseifenblasen und Ballontieren. Dazu garantiert ein Glücksrad mit vielen Preisen Spannung und Freude.



Am Lokausmalstand mit kleiner Galerie und an der Straßenmalkreidestation kann die eigene Fantasie ausgelebt werden. Außerdem können die historischen Loks erkundet und eine Modellbahnlandschaft bestaunt werden. Für das leibliche Wohl sorgen sowohl ein Kaffee- und Kuchenangebot als auch ein Imbiss- und Getränkestand.



Der Eintritt ist für Kinder im Alter von 0 bis 17 Jahren frei.



Datum: 31. Mai, 10 Uhr, Gästeeingang: Berliner Straße 241, über S-Bahn-Haltepunkt

Clown Lulo sorgt für gute Laune beim MZ-Kinderfest. Foto: Veranstalter

4. Kinderfest der Mitteldeutschen Zeitung im Hauptbahnhof Halle

Am Samstag wird der Hauptbahnhof Halle zur bunten Festmeile für Familien. Von 11 bis 17 Uhr findet dort das große MZ-Kinderfest statt – passend zum Kindertag. Der Eintritt ist frei. Wer möchte, kann an zahlreichen Mitmachstationen kreativ werden, sich sportlich ausprobieren oder einfach einen fröhlichen Nachmittag mit der ganzen Familie verbringen.



Mit dabei ist das beliebte Maskottchen der Kinderzeitung, Galaktikus, das sich gern für ein Erinnerungsfoto zeigt. Clown Lulo sorgt mit bunten Luftballonfiguren und riesigen Seifenblasen für leuchtende Kinderaugen. Außerdem wartet eine große Clown-Hüpfburg auf kleine Energiebündel – ebenso wie frisch zubereitetes Popcorn und eine Schminkstation.



Der Eintritt ist frei!



Datum: 1. Juni, 11 Uhr, Hauptbahnhof Halle

Lesen Sie auch: Kinderfest mit Hüpfburg, Esel und Titelseiten-Star – das steckt hinter dem bunten Trubel am Bahnhof

Sind zum letzten Mal im Theater Magdeburg zu sehen: Käptn Karton und Ingrid. Foto: Katrin Ribbe

5. Theaterstück "Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe" zum letzten Mal in Magdeburg

In dieser Geschichte Weit, weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt’n Karton natürlich, mit seinem Boot. Und dem Holzwurm, der darin wohnt und ab und zu über die Reling lugt. Und ein paar Fischen, die vorbeigluckern. Aber ansonsten ist da niemand, wirklich.



Niemand, der Käpt’n Karton dabei stört, die Ruhe zu genießen, sein Schiff durch die Wogen zu steuern und sich ordentlich den Wind um die Nase pfeifen zu lassen. Und so schippert er tagein und tagaus über den Ozean, bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord.



Datum: 1. Juni, 16 Uhr, Kasino, Schauspielhaus, Otto-von-Guericke-Str. 64, 39104 Magdeburg

Das Theater WiWo zeigt das Stück "Vom kleinen Kätzchen und der Maus" in Bad Schmiedeberg. Foto: Theater WiWo

6. Puppentheater „Vom kleinen Kätzchen und der Maus“ in Bad Schmiedeberg

Seppo hat Geburtstag und Walli, die Märchenfrau, hat eine ganz besondere Überraschung für ihn: ein kleines Kätzchen. Doch bevor Seppo sein Geschenk bekommt, geschieht etwas Eigenartiges.



Nicht nur Katze, Maus und Frosch, auch eine Fliege und ein Schmetterling und sogar ein Kuchen tragen zum heiteren Vergnügen dieser Inszenierung bei. Und wen wundert es, wenn dabei manches bekannte Kinderlied wieder entdeckt wird.



Bei passendem Wetter findet die Veranstaltung draußen statt.



Datum: 1. Juni, 15 Uhr, Wasserschloss Reinharz, Reinharz 87,

06905 Bad Schmiedeberg

Deine Kinderband ist beim Pusteblume-Kinderfest in Magdeburg mit dabei. Foto: deinekinderband.de

7. Pusteblume-Kinderfest im Elbauenpark in Magdeburg

Auf der Bühne stehen die beliebten Lichterkinder, die ihre Hits wie "Guck mal diese Biene da", spielen. Auch die PiaNino Band und Deine Kinderband sind dabei. Zudem gibt es Hüpfburgen, Kinderschminken, eine Zaubershow und jede Menge Überraschungen.



Datum: 1. Juni, 10 Uhr, Elbauenpark, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg

Immer noch nichts passendes gefunden? In unserem kostenfreien Newsletter für Familien geben wir noch viele weitere Ausflugstipps und jede Menge Tricks und Anregungen. Jetzt kostenlos abonnieren!

Mit unserem Familien-Newsletter wissen Eltern immer, wohin sich ein Ausflug mit den Kids lohnt oder was in Kita, Schule, Erziehung sonst noch wichtig ist.