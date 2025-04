Was geht in Sachsen-Anhalt?

zu Ostern steht wieder eine entscheidende Frage ins Haus. Nein, nicht die, was zuerst da gewesen sei: Ei oder Henne? Sondern die nach dem Osterhasen. Meine ältere Enkelin weiß, dass Eier und Süßigkeiten nicht von einem Hasen versteckt werden.

Sie hat vor einigen Jahren zufällig am Ostermorgen gesehen, wie ihr Papa und ihr Opa die Überraschungen draußen in Büschen und Blumen verbargen. Dummerweise lässt das Badfenster den Blick in den Garten zu. Damit war die Existenz des Osterhasen widerlegt. Und das Mädchen färbt begeistert am Samstagabend mit uns im Familienkreis die Eier. Gern hätte ich auch die Jüngere dabei. Denn wir haben immer viel Spaß.

Aber die Sache mit dem Osterhasen ist für sie noch nicht so wirklich aufgeklärt. Vielleicht bekommt sie es ja bis dahin noch heraus oder wir verplaudern uns oder sie liest es hier. Dann müssten wir mit der Färberei nicht so rumeiern.

Ich bin Carla Hanus und habe zwei Enkelkinder, 7 und 12 Jahre alt.

"Waterland - Circus auf dem Wasser" erzählt magische Geschichten auf einer Bühne mit

120 Tonnen Wasser. (Foto: Veranstalter/Waterland)

Von Piraten und Meerjungfrauen: Diesmal gibt's 10 x 2 Premiere-Karten für eine ganz besondere Show zu gewinnen. Der Wasserzirkus kommt am 25. April 2025 erstmalig nach Halle. Also, los geht's!

Was Familien in Sachsen-Anhalt interessieren könnte

Jugend und Politik: Die Mehrheit der Minderjährigen in Sachsen-Anhalt lehnt die Parteien der politischen Mitte ab. Dabei zeigt sich ein Riss zwischen Linken und Rechten. Woran liegt das? Was ist ihnen wichtig? Schüler aus Schkopau liefern Antworten.

Wunschschule: Schulplatz nicht erhalten – was nun? Das muss nicht das letzte Wort sein. Rechtsanwältin Sarah Dobritzsch aus Halle erklärt, welche Möglichkeiten Eltern haben, gegen die Entscheidung vorzugehen – und wann sich ein Widerspruch oder eine Klage lohnen kann.

Neues Fach an Gymnasien: Siebt- und Achtklässler an Gymnasien in Sachsen-Anhalt sollen ab 2026 das Pflichtfach „Wirtschaft“ belegen. Im Gegenzug wird eine Stunde Geografie gestrichen– nun gehen betroffene Lehrer auf die Barrikaden. Sie haben aus den Medien von den neuen Plänen erfahren.

Riskantes Shoppen auf TikTok: Kinder und Jugendliche werden mit cleveren Tricks zum Kauf verleitet. Experten warnen: Das kann teuer und riskant werden! Wie Eltern jetzt reagieren sollten, um ihre Kinder vor Impulskäufen und Abzocke zu schützen.

Niko Kappe ist Lehrer und seit mehr als fünf Jahren als Video-Creator auf TikTok aktiv. (Foto: Lewis Jones)

Smartphone-Verbot: Niko Kappe, Lehrer, Influencer und Content-Creator, klärt in seinem Buch über die Generation TikTok auf. Von einem Smartphone-Verbot an Schulen hält er nichts.

Verkehrssicherheit: Wie lange können Kinder auf Fahrradtouren alleine mitfahren? Hier kommen Tipps und gleich noch dazu schöne Routen in Sachsen-Anhalt und Mitteldeutschland für den Fahrradurlaub.

Familienbande: Geschwister nerven, sie trösten, sie bleiben und sind oft fürs Leben da. Eine neue Umfrage zeigt, wie wichtig sie uns sind. Plus: Tipps, was man tun kann, wenn wir uns voneinander entfernt haben.

Frühe Sprachdefizite in Mansfeld-Südharz: Jedes dritte Kind im Vorschulalter in Mansfeld-Südharz hat sprachliche Defizite. Die Zahl hat sich zuletzt dramatisch erhöht. Welche Gründe man dafür in Kitas und bei Logopäden sieht.

Keine Handys in Schönebecks Schulen: Im Alltag sind Smartphones nicht mehr wegzudenken. Doch in Schönebecks Grundschulen im Salzlandkreis sind Mobiltelefone unerwünscht.

Diskussion um Unterrichtsbeginn in Halle: An halleschen Schulen könnte der Unterricht bald deutlich nach 8 Uhr beginnen. Warum darüber nicht alle begeistert sind und was Schüler zu der Idee sagen.

Yegor (links) und Theo (rechts) wollen die Zahnmedizin auf die Probe stellen. Schützt Fluorid in Zahnpasta wirklich vor Säure? (Foto: Schabacker)

Woran forscht die Jugend in Halle? Vom solarbeheizten Gewächshaus bis zur Kresse-Analyse: Fünf Projekte aus dem Schülerforschungszentrum Halle haben sich für den Landeswettbewerb „Jugend forscht“ qualifiziert. Was die jungen Forscher antreibt – und was hinter ihren Ideen steckt.

Science-Fiction in Stendal: Schüler der Förderschule in Stendal drehen ihren eigenen Spielfilm. Dabei erhalten sie professionelle Unterstützung. Die ersten Teile sind schon im Kasten und wurden veröffentlicht.

Wandel in Dessaus Schullandschaft: Die Vorbereitungen für die Umwandlung der Sekundarschule am Schillerpark in eine Gemeinschaftsschule laufen auf Hochtouren. Warum sie diesen Schritt geht und wie das Feedback bisher ist.

Straßenverkehr in Schönebeck: Das Parkplatzproblem vor der Kita "Gänsewinkel" in Felgeleben im Salzlandkreis nervte vor einem Jahr noch Eltern, Anwohner und Stadtverwaltung. Inzwischen wurden Lösungen gefunden, die alle gleichermaßen akzeptieren.

In der Regenbogen-Grundschule in Bernburg hat ein Baum einen gehäkelten Anzug bekommen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Häkel-Kunde im Salzlandkreis: Die Schüler der Regenbogen-Grundschule in Bernburg lernen bei Beatrix Lange häkeln und gestalten zum Abschluss ein großes Kunstwerk auf dem Schulhof. Was das mit einer kaputten Straßenlaterne gemeinsam hat.

Bauen und Gärtnern in Halle-Trotha: In Trotha wird am Planetengarten ein neuer Bauspielplatz für Kinder und Jugendliche errichtet. Wie mit dem Projekt kreative Ideen gefördert werden sollen.

Neues vom Rap-Talent aus Wittenberg: Das Abenteuer „The Voice Kids“ endet für Jamil aus Wittenberg im Halbfinale. Welcher emotionale Moment im TV fehlte – und wo der Zwölfjährige als Nächstes auftritt.

Mehr Sparangebote im KiEZ in der Altmark: Das Kinder- und Jugenderholungszentrum Arendsee sieht sich mit einem Rückgang bei den Freizeiten konfrontiert. Wie bei neuen Bildungsangeboten Menschen aus Sachsen-Anhalt profitieren.

KINDERMUND: Was Kinder so Lustiges von sich geben ...

Wenn die Sonne beim Spazierengehen blendet, hat Henry (4) hat einen Tipp:

"Schließe einfach die Augen und folge der Sonne." Hector (4)

Spaß und Kultur mit den Kids: unsere Tipps für Familien

Ferienzeit: Noch ist bis zum 19. April schulfrei. Für aufregende Ausflüge oder entspannte Veranstaltungen muss man nicht in die Ferne reisen: Hier kommen tolle Tipps für Sachsen-Anhalt.

Detektive, Zauberer und Domherren im Saalekreis: Die Burg Querfurt, das Kulturhistorische Museum Schloss Merseburg und der Merseburger Dom bieten noch bis zum 17. April fantasievolle Programme.

Im Landesmuseum in Halle haben Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre freien Eintritt. (Foto: dpa)

Elf Geheimtipps der Redaktion: Wir haben günstige Ausflugsziele für die ganze Familie in Sachsen-Anhalt und Sachsen während der Osterferien und darüber hinaus zusammengetragen.

Apropos Ostern... Im Wittenberger Tierpark wird der Ostermontag zum Erlebnis für Groß und Klein: 100 goldene Eier sind auf dem Gelände versteckt – und wer sie findet, wird belohnt. Neben süßen Überraschungen warten auch tierische Neuigkeiten und eine ganz persönliche Botschaft von Tierpflegerin Lisa Krautschick.

Action in den Freizeitparks: Von wilden Achterbahnfahrten über tierische Begegnungen bis hin zu süßen Erdbeer-Erlebnissen, wir geben acht Tipps, was es wo in Mitteldeutschland Neues und Spannendes zu erleben gibt.

In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Campingplätze, die als besonders familienfreundlich gelten. (Foto: dpa)

Urlaub auf dem Zeltplatz: Egal ob Zelt, Bungalow, Wohnmobil oder Campervan, im Frühling startet die neue Campingsaison. Wir stellen die schönsten und familienfreundlichsten Campingplätze in Sachsen-Anhalt vor.

Outdoor am See: Angeln ist mehr als nur ein Hobby – es stärkt Geduld, Konzentration und die Naturverbundenheit von Kindern. Die Redaktion entdeckt für Familien die schönsten Angelgewässer in Sachsen-Anhalt, und erklärt, ab wann Kinder selbst angeln dürfen. Dazu gibt es Tipps für den perfekten Familienausflug am Wasser!

Das Theaterstück "Die kleine Hexe" gibt es derzeit in der Baumannshöhle zu sehen. (Foto: Jan Reichel)

Kurz und knackig: Hier verraten wir, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 11., 12. und 13. April in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Freie Plätze in den Kinderkunstkursen des Kunstmuseums Moritzburg

Das Kunstmuseum Moritzburg in Halle bietet eine besondere Oster-Aktion an: In den Kinder­kunst­kursen sind noch Plätze frei. Die Kurse finden montags oder mittwochs jeweils von 15.30 bis 17 Uhr statt. Für die rest­liche Zeit des Kurs­halb­jahres (22. April bis 27. Juni 2025) wird so nur der halbe Preis von 37,50 Euro gezahlt.



Tickets für Rest­plätze sind vor Be­ginn des je­wei­ligen Kurs­halb­jah­res an der Mu­seums­kasse erhältlich. Die Kurse sind für Kinder von 7 bis 12 Jahren geeignet.

Ferienangebote zum Kreativ-Sein

in der KinderDomBauhütte

Schmück dich wie ein Stifter: Alle zwölf Stifterfiguren werden genau unter die Lupe genommen. Mit Zauberfolie und ein wenig Kreativität geht es ganz leicht, sich ein eigenes kleines Prunkstück herzustellen.

Datum: 11. April 2025, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte



Botanik in Stein: Die Kinder fertigen ein Blattrelief aus Gasbetonstein nach eigenen Skizzen an.

Datum: 14. April 2025, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte



Wollige Ostern: Nach einem Domrundgang lernen die Teilnehmer eines der Symbole Christi näher kennen: das Lamm. Anschließend kann jede und jeder sein eigenes Lamm mit Nadeln filzen.

Datum: 16. April 2025, 10-12 Uhr, KinderDomBauhütte

LutherMuseen-Ferienprogramm in Wittenberg

Filter drauf und schon ist kein Pickel mehr zu sehen. Dank Social Media verschwimmt die Realität und alle sehen perfekt aus. Doch wie war das im Mittelalter, ohne Bildbearbeitung, TikTok und Instagram? Wie würde Luther wohl heutzutage dargestellt werden? Das erforscht der anderthalbstündige Kurs "Schein und Sein im Mittelalter".



Die Anmeldung ist per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter 03491 4203 137 möglich.



Datum: 15. April, 10-11.30 Uhr, 9+, Augusteum Lutherstadt Wittenberg

Kinder entdecken den Naumburger Dom

Warum sind die Stifterfiguren des Naumburger Meisters so berühmt? Und was hat es mit den Schach spielenden Affen im Ostchor auf sich? Bei einer spannenden Kinderführung an diesem Sonntag entdecken junge Besucher die Geheimnisse des Doms. Die Kinderführungen finden während der Schulferien statt: jeden Donnerstag um 14 Uhr. Zwischen April und Oktober jeden ersten Sonntag im Monat um 14 Uhr parallel zur öffentlichen Domführung.



Eine frühzeitige Anmeldung über den Besucherservice wird empfohlen. www.naumburger-dom.de



Datum: 17. April 2025, 14 Uhr, Naumburger Dom

Das Erdmännchen-Duo Jan und Henry ist bei Kindern sehr beliebt. Das Theater Lichtermeer bringt nun die beiden Geräusch-Detektive auf die Bühne in Leipzig. (Foto: Veranstalter/ Theater Lichtermeer)

Abenteuer mit "Jan & Henry" im Haus Auensee

in Leipzig

Sie kennen und lieben die Geräusche aus dem Haus über Ihnen. Eines Tages zieht ein neuer Hausmeister ein. Von da bleiben viele der geliebten Geräusche aus. Jan und Henry gehen der Sache detektivisch auf den Grund…



Das Theater Lichtermeer bringt erstmals mit „Jan und Henry“ eine bekannte TV-Serie auf die Bühne. Das Schauspiel-Ensemble tritt am 19. April in Leipzig im Haus Auensee auf.



Datum: 19. April 2025, 15 Uhr (Einlass: 14 Uhr), Haus Auensee

Ostern im Freilichtmuseum Diesdorf

Am Ostersonntag, 20. April 2025, lädt das Freilichtmuseum Diesdorf wieder zu einem bunten Museumsfest für die gesamte Familie ein. Gemeinsam geht es auf Ostereiersuche, Marktstände mit regionalem Kunsthandwerk verbreiten Frühlingsstimmung und alte Handwerkstechniken werden an diesem Tag vorgeführt. Um 14 Uhr verzaubert das Gastspiel „Sei ein Frosch“ des Theaters der Altmark Museumsgäste ab drei Jahren.



Datum: 20. April 2025, 10-17 Uhr, Freilichtmuseum Diesdorf

Am 25. April 2025 feiert ein ganz besonderes Zirkusspektakel in Halle (Saale) seine Premiere: "Waterland - Circus auf dem Wasser". (Foto: Veranstalter/Waterland)

Möchtest du Tickets für die "Waterland"-Vorstellung am 25. April um 15.30 Uhr in Halle gewinnen?



Dann schick uns bis zum 17. April 2025 eine E-Mail mit dem Betreff "Waterland".

Wir drücken die Daumen und senden schon mal sonnige Grüße aus der Eltern-Ecke!

