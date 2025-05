So sieht das Zukunftszentrum also aus

Hier in Halle, Newsletter vom 1. Mai 2025

Halle diskutiert, seit die Stadt im Februar 2023 den Zuschlag als Standort des Zukunftszentrums für Deutsche Einheit und Europäische Transformation bekommen hat. Auf dem Riebeckplatz wird es stehen - aber wie sieht es aus? Ein internationaler Architekturwettbewerb schafft Klarheit. Seit Mittwoch steht der Sieger fest. Und jetzt, liebe Leser, sind Sie an der Reihe. Wie finden Sie den Entwurf? Stimmen Sie ab!

So sieht das Zukunftszentrum Halle aus. Es entsteht auf dem Riebeckplatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Mit einer emotionalen Schweigeminute hat am Mittwoch der Stadtrat begonnen. Alle Räte, die Mitglieder der Stadtverwaltung, die Presse und die Besucher im Zuschauerraum erhoben sich von Ihren Plätzen und gedachten dem am Montag plötzlich und unerwartet gestorbenen Stadtrat Tom Wolter (Volt/Mitbürger) mit einer Schweigeminute. Er wurde 56 Jahre alt. Worüber die Räte auf ihrer Tagesordnung abstimmten, hat mein Kollege Jonas Nayda in seinem Newsletter zusammengefasst.

Heut sollten sie noch einmal das Wetter genießen. Es wird sommerlich warm. Und es lohnt sich, vor die Tür zu gehen. Die Maifeier des nt auf dem Uniplatz oder die Kundgebung des DGB, die am Steintor startet, werden sicherlich Hunderte anziehen. Freitag soll es dann gewittern. Na mal sehen. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Wetterfrösche falsch liegen.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Feiertag.

Ihr Dirk Skrzypczak