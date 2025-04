neben dem Zukunftszentrum am Riebeckplatz soll in Halle noch ein weiteres großes Projekt entstehen - der „Bildungscampus“ in Halle-Neustadt. Nun hat die Stadtverwaltung den Entwurf für das neue Campushaus an der Richard-Paulick-Straße präsentiert. Für 14,7 Millionen Euro soll dort etwas deutschlandweit Einzigartiges entstehen. Lesen Sie hier die Details.

Politisch geht es weiter: MZ-Recherchen haben Ungereimtheiten bei der Abrechnung für Büros der Stadtratsfraktionen in Halle zutage gebracht. Was dahinter steckt, können Sie hier lesen.

Derweil hat die Gemeinde Kabelsketal einen neuen Bürgermeister. Da nur ein Kandidat angetreten ist, keine große Überraschung. Doch wie viele Einwohner haben ihn überhaupt gewählt?

