Kabelsketal/MZ. - Zehn Prozent hatte er erwartet – 12,85 Prozent hat er bekommen. Und trotzdem war die Wahlbeteiligung zur Bürgermeisterwahl in Kabelsketal so niedrig wie seit Jahren nicht mehr. „Ich freue mich trotzdem“, sagt Martin Senkbeil, der am Sonntag als CDU-Kandidat zum neuen Bürgermeister der Gemeinde Kabelsketal gewählt wurde. Er war der Einzige, der sich zur Wahl aufstellen lassen hat. Da er nur eine Stimme zum Sieg brauchte, war das Ergebnis wenig überraschend – für viele in der Gemeinde.

