Die Schüler der Regenbogen-Grundschule in Bernburg lernen bei Beatrix Lange häkeln und gestalten zum Abschluss ein großes Kunstwerk auf dem Schulhof. Was das mit einer kaputten Straßenlaterne gemeinsam hat.

In der Regenbogen-Grundschule in Bernburg hat ein Baum einen gehäkelten Anzug bekommen.

Bernburg/MZ. - Einen solchen Baum gibt es vermutlich auf keinem anderen Schulhof in der Region: Mit bunter Wolle haben die Schüler der Grundschule Regenbogen in Bernburg einen Baum umhäkelt. Also so oder so: Dieses Kunstwerk ist einzigartig.