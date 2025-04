In Trotha wird am Planetengarten ein neuer Bauspielplatz für Kinder und Jugendliche errichtet. Wie mit dem Projekt kreative Ideen gefördert werden sollen.

Bauen und Gärtnern: Hier kann man in Halle eigene Projekte umsetzen

In Halle-Trotha

Halle/MZ. - Man könnte denken, es sind Botschaften aus dem Weltall, wenn es Neuigkeiten aus dem „Planetenviertel“ in Trotha gibt. Doch man muss nicht in ein Raumschiff steigen, um den Stadtbezirk mit seinen zahlreichen Straßennamen mit Planetenreferenz zu erreichen. Seit dem vergangenen Jahr entsteht in der Jupiterstraße auf dem Gelände des „Planetengarten“ ein neues Mitmachangebot für Kinder und Jugendliche. Zusammen mit der Stadt Halle und dem Verein „kiwest“ baut der Verein „kunZstoffe“ einen pädagogisch betreuten Bauspielplatz auf. „Wir wollen einen Ort zum Ausprobieren schaffen“, erklärt Raja Köpke von „kunZstoffe“. Bisher würde im Stadtteil eine solche Anlaufstelle für offene Kinder- und Jugendarbeit fehlen.