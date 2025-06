Rasberg/MZ. - Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören – dieser Spruch passt nicht immer. Denn nachdem der Sportverein Kickers Rasberg in einer Spielgemeinschaft mit dem VfB Zeitz in der Saison 2023/24 Meister in der Fußball-Kreisliga wurde und in die Kreisoberliga aufgestiegen wäre, war auf einmal Schluss. „Wir mussten die Mannschaft abmelden, weil wir nicht mehr die Spieler zusammenbekommen hätten, die man dafür gebraucht hätte“, erzählt der Kickers-Vorsitzende André Siebert. Doch nach nur einem Jahr Pause geht es ab kommender Saison wieder los. Die Rasberger haben mit der dritten Mannschaft des 1. FC Zeitz einen neuen Spielpartner gefunden.

