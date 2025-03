Kunstwerk „Vier Vögel“ in Halle-Trotha „Eine der interessantesten Wandgestaltungen“ - Diese Vögel sind etwas Besonderes

Ein weiteres Kunstwerk im öffentlichen Raum in Halle ist restauriert worden. Zu sehen ist es an der Andersen-Grundschule in Trotha. Was es mit dem bald 60 Jahre alten Werk auf sich hat.