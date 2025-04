Die Mehrheit der Minderjährigen in Sachsen-Anhalt lehnt die Parteien der politischen Mitte ab. Dabei zeigt sich ein Riss zwischen Linken und Rechten. Woran liegt das? Was ist ihnen wichtig? Schüler aus Schkopau liefern Antworten.

So tickt die Jugend in Sachsen-Anhalt

Schkopau/MZ. - Welche politischen Themen ihn beschäftigen? Ben (alle Schülernamen im Text wurden geändert) antwortet prompt: „Die Migrationspolitik. Dass viele einfach herkommen und hier nicht arbeiten“, sagt der Zehntklässler. Kaum zwei Meter neben ihm in der Sitzreihe des Klassenraums schüttelt Lea den Kopf. „Mir ist die Bekämpfung der Armut wichtig, die Bildung“, sagt die Schülerin. Die hitzig geführte Diskussion um Abschiebungen und den Umgang mit Flüchtlingen im Landtag, im Bundestag, in ihrer Klasse, macht ihr Sorgen. „Ich habe Angst vor dem Rechtsruck.“

Was die Jugendlichen sagen

Es sind gegensätzliche politische Ansichten, die hier in einer zehnten Klasse der Sekundarschule „Saale-Elster-Auen“ in Schkopau (Saalekreis) aufeinanderprallen. Sie skizzieren einen Riss, der sich durch große Teile der Jugend in Sachsen-Anhalt zieht. Die Ergebnisse der U18-Wahl zeigen: AfD und Linke sind die mit Abstand populärsten Parteien bei Menschen unter 18 Jahren im Land. Die Parteien der Mitte hingegen fallen bei der überwiegenden Mehrheit durch. Woran liegt das? Welche Themen sind jungen Menschen wichtig? Und welche Folgen hat diese politische Spaltung für die Wähler der nahen Zukunft? Wer das erfahren will, sollte mit Jugendlichen sprechen – zum Beispiel in Schkopau.

Migration ist ein Knackpunkt

Ein Dienstagmorgen, zweite Stunde, Sozialkunde. Auf den Stühlen vor der Tafel hier im Technikraum der Sekundarschule hat eine zehnte Klasse Platz genommen. Nicht jeder hier beschäftigt sich regelmäßig mit Politik. Ben schon – und er hat eine klare Position: Er wünscht sich eine starke Begrenzung der Migration. „Mich beschäftigt, dass wir fast jede Woche einen neuen Anschlag sehen und es wird nichts getan.“ Auch sein Klassenkamerad Lennard sieht das so. Ihn schockieren besonders Übergriffe von Asylbewerbern auf junge Mädchen. Er fordert ein härteres Durchgreifen der Justiz. „Die geringen Strafen sind ein Problem.“ Von persönlichen Erfahrungen mit Ausländern berichten die Jungs nicht. Ihre Informationen beziehen sie vor allem aus dem Internet, von Tiktok, Telegram und Youtube.

Welche Rolle spielen Verwandte?

„Das sind die Kanäle, auf denen man sie erreicht“, sagt Schulleiterin Christine Schimpf. Viele der Schüler an ihrer Schule kämen aus dem Umland, dem ländlichen Raum. Hier lebten – anders als in Großstädten – oft mehrere Generationen eng zusammen. Kinder, Eltern, Großeltern. Die Verwandten spielten daher oft eine große Rolle für die politischen Ansichten der Jugendlichen, so Schimpf. Das zeigt sich auch in der Abschlussklasse.

Angst vor Krieg

Paul bewegt ein vermeintlich fernes, trockenes Thema: die Rentenpolitik. Dabei denkt er nicht an sich, sondern an seine Familie. „Bei meiner Oma reicht es hinten und vorne nicht.“ Auch die durch den Bundestag kürzlich beschlossenen, neuen Staatsschulden in dreistelliger Milliardenhöhe machen ihm und manchen seiner Klassenkameraden Sorgen. So wie der Blick in die Zukunft: „Wenn der Dritte Weltkrieg ausbricht, kämpfen wir hier mit Stöckern und Steinen“, glaubt Marvin. Dass das ein mögliches Zukunftsszenario ist, davon sind manche überzeugt. „Wenn wir Taurus an die Ukraine liefern, kommt der Krieg auch zu uns,“ meint Paul. Was die Zehntklässler äußern, sind Schwerpunkte und Sichtweisen, die vor allem die in Sachsen-Anhalt als rechtsextrem eingestufte AfD über die sozialen Netzwerke verbreitet. Keine Partei ist hier so reichweitenstark wie sie. Bei vielen Teenagern scheint die Partei mit ihren Kampagnen auf offene Ohren zu stoßen – doch längst nicht bei allen.