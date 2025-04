Detektive, Zauberer und Domherren erleben Kinder in den Osterferien im Saalekreis. Die Burg Querfurt, das Kulturhistorische Museum Schloss Merseburg und der Merseburger Dom bieten vom 7. bis 17. April 2025 fantasievolle Programme – mit mystischer Schwertersuche, Osterkrimi und einem geheimnisvollen Dombau.

Die beliebten Osterferienangebote in Querfurt und Merseburg starten am 7. April mit mystischer Schwertsuche und Domherren-Erlebnis. Wie die drei Kultureinrichtungen im Saalekreis Kindern unvergessliche Ferientage bescheren, verrät der Veranstaltungskalender

Saalekreis/MZ. - Detektive, Zauberer und sogar Domherren können Kinder in den kommenden Osterferien werden. Gleich drei kulturelle Einrichtungen im Saalekreis bieten vom 7. bis 17. April 2025 abwechslungsreiche Ferienprogramme für Kinder an. Laut der Pressemitteilungen des Landkreises Saalekreis und der Vereinigten Domstifter sind die Burg Querfurt, das Kulturhistorische Museum Schloss Merseburg und der Merseburger Dom mit seinem KinderDomusMerseburch bestens auf kleine Gäste vorbereitet.

Die Burg Querfurt lockt während beider Ferienwochen mit täglichen Angeboten, bei denen Kinder zwischen 6 und 12 Jahren jeweils von 8 bis 12 Uhr auf Entdeckungstour gehen können. „Wir bieten ein buntes Programm, das von mystischer Schwertersuche über Zauberkünste à la Harry Potter bis hin zur Osterkrimi-Lösung reicht“, erklärt Susanne Beer, die Ansprechpartnerin der Burg Querfurt.

Ostern auf der Burg Querfurt: Kreativität, Magie & Krimi

In der ersten Ferienwoche können die Kinder montags bei „Excalibur – Das Schwert im Stein“ mystische Orte auf der Burg erkunden. Dienstags werden im Bauernmuseum 3D-Karten gestaltet, mittwochs verwandelt sich die Burg in die Zauberschule Hogwarts. „Natürlich darf auch eine Runde Quidditch-Spiel nicht fehlen“, heißt es in der Mitteilung der Burg. Der Donnerstag steht im Zeichen von Kräutertöpfen, während freitags Stoffbeutel und Körbchen für die Ostereiersuche gestaltet werden.

Die zweite Ferienwoche beginnt am Montag mit „Ostern auf der Burg – Damals und heute“, bei dem alte Traditionen wie das Ostereierrollen ausprobiert werden. Dienstags werden erneut Kräutertöpfe gestaltet, mittwochs verwandeln sich die Kinder in Detektive bei „Sherlock Holmes: Ostern Spezial“ und suchen nach dem gestohlenen goldenen Osterei. Den Abschluss bildet am Donnerstag das Weben von Freundschaftsbändern.

Die Teilnahme an den Ferienangeboten auf der Burg Querfurt kostet 8 Euro pro Kind und Tag. Die Gruppengröße liegt bei mindestens 5 und maximal 15 Kindern. Eine Anmeldung ist jeweils bis 15 Uhr des Vortages erforderlich, wie der Landkreis mitteilt.

Merseburg & Dom: Ferienaktionen im Kulturmuseum und KinderDomusMerseburch

Auch das Kulturhistorische Museum Schloss Merseburg hat sein Programm auf die Ferienzeit abgestimmt. „Verschiedene Drucktechniken stehen zur Auswahl. Kombinationen sind möglich, Experimente sind willkommen“, so die Ankündigung zu den Druck-Experimenten, die am Dienstag, 8. April, und Donnerstag, 10. April, jeweils von 10 bis 12 Uhr angeboten werden. Die aktuelle Sonderausstellung mit Werken von Günther Kipper dient dabei als Inspiration. Am Dienstag, 15. April, können die Kinder zudem aus bunter Märchenwolle Filzblüten und Eierwärmer herstellen. Die Teilnahme kostet 5 Euro je Kind, beim Filzen kommen noch Materialkosten von 1 Euro hinzu.

Der Merseburger Dom wiederum lädt im KinderDomusMerseburch zu zwei besonderen Ferienaktionen ein. Am Mittwoch, 9. April, können Kinder bei „Und dann bin ich ein Domherr“ in die Rolle historischer Domherren schlüpfen und auf eine rätselhafte Entdeckertour durch Südklausur, Dom und Kapitelhaus gehen. Am Mittwoch, 16. April, wird beim Programm „Das Geheimnis der Romanik“ der Dombau vor über 1000 Jahren erforscht. „Dabei lüften wir auch das Geheimnis, warum sich das Grabmal des Gegenkönigs Rudolf von Rheinfelden genau im Kreuzungspunkt von Quer- und Langhaus befindet“, verspricht Marie-Theres Hermann von den Vereinigten Domstiftern. Die Teilnahme kostet jeweils 4 Euro pro Kind.

Für alle Angebote ist eine vorherige Anmeldung erforderlich – bei der Burg Querfurt über ein Formular auf der Webseite www.burg-querfurt.de, beim Kulturhistorischen Museum unter der Telefonnummer 03461/402000 und beim Merseburger Dom über den Besucherservice unter 03461/210045.