Am 19. April 2024 beginnt die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg im Saalekreis. Was kosten die Tickets? Wo kann man parken? Sind Hunde erlaubt? Und wie sind die Öffnungszeiten? Die wichtigsten Antworten.

Bad Dürrenberg. - Am 19. April 2024 beginnt die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg im Saalekreis. Doch was ist eine Landesgartenschau (Laga) überhaupt? Wie sind die Öffnungszeiten? Wo kann man parken? Und wie erreicht man die Laga mit Bus und Bahn? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Was ist eine Landesgartenschau?

Die Landesgartenschau ist eine große Ausstellung zu Gartenbau und Landschaftsarchitektur. Sie findet jährlich in verschiedenen Bundesländern in Deutschland und Österreich statt.

Was ist der Unterschied zur Bundesgartenschau?

Während die Bundesgartenschau alle zwei Jahre in einer deutschen Stadt stattfindet, finden meist mehrere Landesgartenschauen pro Jahr parallel in verschiedenen Bundesländern statt.

Wie viele Landesgartenschauen finden 2024 in Deutschland statt?

2024 finden in Deutschland drei Landesgartenschauen statt: in Sachsen-Anhalt, Bayern und Baden-Württemberg. Die Laga im bayerischen Kirchheim geht vom 15. Mai bis zum 6. Oktober, die Laga in Wangen in Baden-Würrtemberg vom 26. April bis 6. Oktober.

Von wann bis wann findet die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg statt?

Die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg, die unter dem Motto „Salzkristall & Blütenzauber“ steht, beginnt am 19. April und endet am 13. Oktober 2024. Damit ist die Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt 178 Tage geöffnet.

„Die Laga hat das Potenzial, sich zu einem Besuchermagneten und touristisch attraktiven Ziel zu entwickeln. Davon profitieren nicht nur die Stadt Bad Dürrenberg, sondern auch die Region und der Wirtschaftsstandort Sachsen-Anhalt", sagte Sven Schulze (CDU), Minster für Wirtschaft, Landwirtschaft und Tourismus.

Ist das die erste Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt?

Nein, bei der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg handelt es sich um die fünfte Laga in Sachsen-Anhalt. Die erste Landesgartenschau fand 2004 in Zeitz statt, danach folgten Wernigerode (2006), Aschersleben (2010) und Burg (2018).

Wann war der Baubeginn in Bad Dürrenberg?

Die Bauarbeiten haben im Februar 2020 begonnen. "Im Moment laufen noch die Gestaltungsmaßnahmen und wir führen die 'Kosmetikarbeiten' durch", teilte eine Sprecherin der Landesgartenschau Mitte April 2024 auf Anfrage mit.

Im Februar 2020 begannen die Umbauarbeiten im Kurpark in Bad Dürrenberg. Foto: dpa

Warum wurde die Landesgartenschau von 2022 auf 2024 verschoben?

Ursprünglich sollte die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg im Frühjahr 2022 stattfinden. Aufgrund von Verzögerungen durch die die Corona-Pandemie wurde die Gartenschau zunächst auf 2023 verschoben.

Dann verkündigte der Bürgermeister von Bad Dürrenberg, Christoph Schulze (CDU), dass die Laga erneut verlegt werden müsse – auf 2024. Grund sei, dass das Land Sachsen-Anhalt die Fördermittel zu spät bereitgestellt habe und es zu Verzögerungen bei den Baumaßnahmen gekommen sei.

Zwei Tage vor der Eröffnung der Landesgartenschau sagte der Bürgermeister: „Das größte Landesfest in Sachsen-Anhalt ausrichten zu dürfen, erfüllt mich mit großem Stolz, aber auch mit Demut. Wir hatten schwierige Bedingungen, aber dass wir es jetzt geschafft haben, zeigt nicht nur das Potenzial unserer Stadt und unserer Region, sondern auch, was gemeinschaftliches Engagement und Zusammenhalt bewirken können."

Wie viel kosten die Tickets?

Tageskarte:

Eine Tageskarte kostet für Erwachsene ab 26 Jahre 19 Euro. Wer Sozialhilfe, Bürgergeld oder Arbeitslosengeld I empfängt oder einen Behinderungsgrad von 50 aufweist, muss nur 17 Euro bezahlen. Junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren zahlen für eine Tageskarte 10 Euro, für Kinder bis 15 Jahre ist der Eintritt kostenlos.



Dauerkarte:

Für eine Dauerkarte zahlen Erwachsene ab 26 Jahre 115 Euro. Wer Sozialhilfe, Bürgergeld oder Arbeitslosengeld I empfängt oder einen Behinderungsgrad von 50 aufweist, muss nur 95 Euro bezahlen. Junge Erwachsene im Alter von 16 bis 25 Jahren zahlen für eine Dauerkarte 60 Euro, für Kinder bis 15 Jahre ist der Eintritt kostenlos.

Wichtig zu wissen: Kinder bis 15 Jahre haben zwar freien Eintritt, allerdings benötigen Kinder ab vier Jahre eine – kostenlose – Eintrittskarte. Diese ist an den Kassen am Eingang und am Infopoint erhältlich.

Wo kann man die Tickets kaufen?

Die Tickets für die Landesgartenschau können an den Kassen online oder telefonisch unter 0361/2275227 bestellt werden. Außerdem kann man die Tickets an den Kassen im Eingangsbereich der Landesgartenschau sowie in verschiedenen Verkaufsstellen in und um Bad Dürrenberg erwerben. Eine Übersicht gibt es hier.

Wer im Vorfeld bereits ein Ticket gekauft hat, muss sich nicht an den Kassen anstellen, sondern kann sofort auf das Gelände der Landesgartenschau.

Wie lautet die Adresse der Landesgartenschau?

Der Eingang zur Landesgartenschau befindet sich in der Hauptstraße 2 in 06231 Bad Dürrenberg.

Wo kann man parken?

Direkt vor dem Eingang stehen 300 Parkplätze zur Verfügung, wie eine Sprecherin der Landesgartenschau auf Anfrage mitteilte. Darüber hinaus gebe es 500 weitere Parkplätze, die in Bad Dürrenberg verteilt seien. "Von diesen Parkplätzen bis zum Eingang sind es maximal zehn Minuten zu Fuß", sagte die Sprecherin. Ein Parkleitsystem werde den Besucherinnen und Besuchern helfen, einen freien Parkplatz zu finden.

Wie erreicht man die Landesgartenschau mit Bus und Bahn?

Von Halle nach Bad Dürrenberg fährt man mit der Straßenbahn 5 eine Stunde und sieben Minuten. Diese Linie fährt auch über Merseburg. Von Merseburg nach Bad Dürrenberg kann man außerdem den Bus nehmen. Die Busse 744 und 743 fahren knapp 30 Minuten, der Bus 742 braucht mit 36 Minuten minimal länger.

Wer aus Leipzig anreist, kann die Regionalbahnen 20 und 15 nehmen. Mit der RB15 ist man in 20 Minuten in Bad Dürrenberg, mit der RB20 in 26 Minuten.

Von Erfurt, Weimar, Naumburg und Weißenfels fährt man ebenfalls mit der RB20 nach Bad Dürrenberg. Von Erfurt sind es eine Stunde und zwölf Minuten, von Weimar 55 Minuten, von Naumburg 20 Minuten und von Weißenfels zehn Minuten.

Kann man auch mit dem Fahrrad zur Landesgartenschau fahren?

Ja, mit dem Fahrrad ist Bad Dürrenberg über den Saaleradweg zu erreichen. Ab Naumburg fährt man 32 Kilometer, ab Halle 29 Kilometer.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Die Landesgartenschau hat von montags bis sonntags geöffnet. Einlass ist von 8 bis 18 Uhr. Geschlossen wird der Kurpark "bei Eintritt der Dunkelheit, spätestens jedoch um 21 Uhr", wie die Sprecherin der Landesgartenschau auf Anfrage mitteilte.

Wie groß ist das Gelände?

Das Gelände der Landesgartenschau ist 15 Hektar groß – das sind 150.000 Quadratmeter. Den Kern des Geländes bildet der Kurpark. Besucher und Besucherinnen können sich am Infopoint im Eingangsbereich kostenlos Elektro-Rollstühle oder Rollatoren ausleihen. Dafür wird ein Pfand von 50 Euro fällig.

Was erwartet die Besucher auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg?

Die Landesgartenschau findet im historischen Kurpark in Bad Dürrenberg statt. In dem Park, der zu den schönsten Sachsen-Anhalts zählt und unter Denkmalschutz steht, befindet sich ein 636 Meter langes Gradierwerk. Das ist nach Angaben der Stadt das längste zusammenhängende Gradierwerk Deutschlands.

Die Gradieranlage diente früher der Salzgewinnung und wird heute zu Kurzwecken genutzt, da die herabrieselnde Sole den Salzgehalt der Luft erhöht.

Das Gradierwerk in Bad Dürrenberg ist 636 Meter lang. Foto: dpa

Was sich sonst noch auf dem 15 Hektar großen Gelände befindet:

zahlreiche Blumen- und Staudenbeete

Themengärten

eine 600 Quadratmeter große Blumenhalle, in der Floristikausstellungen gezeigt werden

ein Palmen-und Vogelhaus mit Sonderausstellungen

ein ^^110 Meter lange Kohlebahntunnel (ältester Eisenbahntunnel Deutschlands)

eine Freiluftbibliothek

ein Solebrunnen

eine Kaltinhalierhalle, in der man Salzluft inhalieren kann

ein Lehrpfad zur Geschichte des Kurparks und Bad Dürrenbergs

Vitrinen mit Repliken der Artefakte aus dem 9.000 Jahre alten Grab der Schamanin von Bad Dürrenberg

eine Schausiederei, wo Besucher selbst Salz sieden können

eine Weinlaube mit Picknickplatz

ein Weinberg

eine Aussichtsplattform

Welche Veranstaltungen finden statt?

Während der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg sind mehr als 1.000 Veranstaltungen geplant, darunter Konzerte, Tanzvorführungen, Workshops, Yoga, Lesungen und Vorträge. Das gesamte Programm finden Sie hier.

Gibt es auf der Landesgartenschau Spielplätze?

Ja, auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg gibt zwei Spielplätze: einen zum Thema Obst und einen zum Thema Salz. Außerdem gibt es ein zwölf Meter hohes Klettergerüst mit Rutsche, das sogenannte "Gradengerüst". Es soll optisch an Bad Dürrenbergs Gradierwerk erinnern.

Wo bekommt man auf der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg etwas zu essen?

Wer Hunger hat, kann sich im Restaurant am Gradierwerk stärken oder im Café Saaleblick Kuchen essen gehen.

Dürfen Hunde mit auf das Gelände der Landesgartenschau?

Nein, Hunde sind – mit Ausnahme von Blindenhunden – nicht erlaubt. Auch andere Tiere sind verboten, ebenso Skateboards, Fahrräder, Roller, Inlineskates, Drohnen und Glasflaschen.

Gibt es auf dem Gelände WLAN?

Ja, wenige Wochen vor Eröffnung hat die Stadt Fördermittel erhalten, um einen Teil des Parks mit WLAN auszustatten.

Wo findet nach Bad Dürrenberg die nächste Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt statt?

Die nächste Landesgartenschau richtet die Lutherstadt Wittenberg aus. Diese soll 2027 unter dem Motto "Stadt an der Elbe" stattfinden. "Die Landesgartenschau wird ein wichtiger Katalysator für entscheidende und notwendige Entwicklungsprojekte in unserer Stadt, um diese als attraktiven Wohn-, Tagungs- und Veranstaltungsort zu stärken", sagte Torsten Zugehör, Oberbürgermeister von Wittenberg.

Die Landesgartenschau in Wittenberg wird nach Angaben des Oberbürgermeisters mindestens doppelt so teuer wie geplant. Grund dafür seien gestiegene Baupreise. Die Stadt Wittenberg ist auf Fördermittel angewiesen, auf deren Bewilligung sie noch wartet. Sollten die finanziellen Mittel nicht ausreichen, könnte die Landesgartenschau in Wittenberg auch kleiner ausfallen, sagte Zugehör.