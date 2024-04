Der größte Garten Sachsen-Anhalts öffnet am Freitag seine Tore. Zum Gelingen der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg tragen auch Freiwillige wie Bärbel Engel bei. Mit ihr ist die MZ schon einmal über das Laga-Gelände spaziert. Neben vielen Blumen gibt es dort auch Überraschendes.

Die Tulpen stehen in voller Pracht. Gelb, Rot und Violett. Dazwischen Tausendschönchen und Narzissen. Ein Blütenmeer, das bei Bärbel Engel jedoch zu leichten Sorgenfalten führt. „Mir geht natürlich auch das Herz auf, wenn ich das sehe, aber es ist noch ein bisschen zu früh“, sagt die 65-Jährige. Der vorgezogene Sommer der vergangenen Tage hat die Pflanzen auf dem Gelände der Landesgartenschau (Laga) in Bad Dürrenberg (Saalekreis) zum Blühen gebracht. Dabei ist die Freiluft-Ausstellung noch gar nicht eröffnet. „Aber die Tulpen halten noch ein bisschen durch“, sagt Engel hoffnungsvoll. „Die Eröffnung wird sicher richtig bunt.“

Am kommenden Freitag haben Tulpen, Narzissen, Tausendschönchen und die vielen anderen Pflanzen auf dem Laga-Gelände ihren ersten Auftritt. Dann öffnet der größte Garten des Landes seine Tore – endlich. Zweimal wurde das für 2022 geplante Beetspektakel verschoben. Wegen der Pandemie, aber auch aufgrund finanzieller Schwierigkeiten. Nun jedoch ist Bad Dürrenbergs Kurpark hergerichtet.

Weiße und blaue Blüten

Auch Bärbel Engel fiebert auf den 19. April schon lange hin. Sie ist als eine von etwa 60 ehrenamtlichen Helfern bei der Laga dabei. „Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten viel aufgebaut und bin immer wieder Kontrollrunden über das Gelände gelaufen“, erzählt die Rentnerin, die sich vorher als Sachbearbeiterin um die Autobahnen des Landes kümmerte. „Nun freue ich mich, dass es endlich richtig losgeht.“

Der Zwerg im Kurpark wurde schon mehrfach entwendet. Das Gold an seinem Finger symbolisiert das weiße Gold der Solestadt Bad Dürrenberg: das Salz. (Foto: Julius Lukas)

Vor dem tatsächlichen Start hat Bärbel Engel die Mitteldeutsche Zeitung schon einmal auf eine Runde über das Laga-Gelände mitgenommen. Begleitet wird sie dabei von Claudia Klepzig, die die Stabsstelle der Laga leitet und die wichtige Rolle der Ehrenamtlichen hervorhebt: „Die Freiwilligen sind die helfenden Hände, die es bei solchen Großveranstaltungen braucht und die deren Umsetzung mit möglich machen.“

Erster Stopp: das zentrale Bauwerk der Laga, das Gradierwerk. Seit mehreren Jahrhunderten wird in Bad Dürrenberg Sole gefördert, die anschließend über Schwarzdornbündel rieselt und damit gereinigt wird. Ein Querstück des zwölf Meter hohen Bauwerks wurde in Vorbereitung der Landesgartenschau für 3,1 Millionen Euro saniert. „Der Eigenanteil kam durch Spenden zusammen, was zeigt, wie wichtig den Menschen hier das Gradierwerk ist“, sagt Claudia Klepzig.

200 Kilogramm Salz pro Woche

Salz und Sole sind deswegen bestimmende Themen der Landesgartenschau. Einer der wichtigsten Akteure dabei ist Thomas Scheffler. Der steht gerade in der Schausiederei, einem holzverkleideten Bau, der extra für die Laga aufgestellt wurde. „Wir richten gerade die Pfanne ein“, erzählt Scheffler. Die Pfanne ist ein Metallbottich, in dem aus der Sole das Salz gewonnen wird. 200 Kilogramm sollen so pro Woche gewonnen und anschließend in Säckchen verkauft werden. Scheffler, der ein Metallbauunternehmen leitet und die Siederei betreiben wird, bremst aber die Erwartungen etwas: „Wir müssen alles erst einmal zum Laufen bringen, dann werden wir sehen, wie viel Salz wir schaffen.“

Thomas Scheffler ist der Herr über die Seiderei. (Foto: Julius Lukas)

Diese Tradition soll sich auch in den Beeten widerspiegeln, wo viele blaue und weiße Blüten zu sehen sind. „Wir haben für die Laga ein eigenes Farbkonzept entwickelt", sagt Claudia Klepzig. Weiß stehe dabei für Salz und Blau für Wasser. Zusammen ergibt das Sole. Aber auch andere Themen werden im Farbkonzept aufgegriffen. Auffällig sind zum Beispiel die vielen, einzeln stehenden, blauen Blumen. „Die sind eine Referenz auf Novalis“, erklärt Klepzig. Der Schriftsteller der Romantik hieß mit bürgerlichem Namen Friedrich von Hardenberg und war ab 1796 in der Salinenverwaltung in Bad Dürrenberg beschäftigt, zuletzt als Bergbauassessor. Die „Blaue Blume“ ist eines der berühmtesten Novalis-Motive und steht für die romantische Sehnsucht. Zudem gibt es auf dem 15 Hektar großen Laga-Gelände eine Novalis-Bibliothek, die zum Buchtausch und zur Begegnung genutzt werden soll.

Saalehang war Abladeplatz für Unrat

Bei ihrem Rundgang ist Bärbel Engel am Saalehang angelangt. „Ich kenne den Kurpark schon aus meiner Kindheit“, erzählt die Helferin, die sich an Schulausflüge und Theaterstücke auf der damals noch existenten Freilichtbühne erinnert. Zuletzt sei der Hang zur Saale hinunter vor allem ein Abladeplatz für Unrat gewesen. „Wir haben da Kinderwagen gefunden“, berichtet Claudia Klepzig. Nun seien neue Wege entstanden, eine Brücke aus Birkenstämmen, ein Spielplatz und natürlich Beete. Zur Eröffnung sollen allein dort 140.000 Tulpen blühen.

Das Gradiewerk ist das zentrale Bauwerk der Laga in Bad Dürrenberg. (Foto: Julius Lukas)

Parallel zur Saale geht es weiter im Kurpark. Nicht alle Blumen hier sind weiß und blau. Auch andere Farben mischen sich dazwischen. Auffällig sind die Erdtöne. „Auch die sind mit Bedacht gewählt“, sagt Claudia Klepzig. Denn im rötlich-braunen Untergrund des Kurparks wurde das Skelett der Schamanin von Bad Dürrenberg gefunden. Die Grabbeigaben der vor etwa 9.000 Jahren bestatteten Frau deuten auf eine besondere gesellschaftliche Stellung hin. Den Fundort wird eine goldene Halbkugel markieren. Zudem wird das Leben der Schamanin mit einem Multimediafilm erlebbar gemacht. Der wird in einem Zelt auf dem Laga-Gelände gezeigt. Dessen Farbe: erdig braun.

Damit ist Bärbel Engel im hinteren Teil der Gartenschau angelangt. Dort wurde bereits 2021 in Südausrichtung ein Weinberg angelegt. „Damit nehmen wir eine Tradition auf, die es hier schon im Mittelalter gab“, erklärt Claudia Klepzig. 1.200 Reben recken sich aus dem Boden. Als Sorte wurde Souvignier gris ausgesucht, ein trockener Weißwein mit saftig-fruchtiger Note. Sein Vorteil: Er kommt mit wenig Wasser aus und ist besonders resistent gegen Pilzbefall. Allerdings: Einen eigenen Laga-Wein wird es zur Landesgartenschau nicht geben. Die erste Ernte findet frühestens 2025 statt.

1.000 Veranstaltungen

Dafür können in der Weinlaube, einem Häuschen am Weinberg, die Tropfen anderer Anbaugebiete gekostet werden. Und dort wird es auch Lesungen und Gesprächsrunden geben. Überhaupt wollen die Organisatoren der Gartenschau mit rund 1.000 Veranstaltungen Besucher anlocken: von großen Konzerten über Abenteuer-Botanik bis Kinder-Yoga.

Der Laga-Weinberg befindet sich am südlichen Ende der Gartenschau. (Foto: Julius Lukas)

Bärbel Engel wird vielleicht einige Gästeführungen übernehmen. „Hauptsächlich kümmere ich mich aber um Busreisende und auch um die Bibliothek“, erzählt die ehrenamtliche Laga-Helferin. Für ihr Engagement bei der Pflanzenschau habe sie ihren Terminkalender freigeräumt. Selbst der Urlaub mit ihrem Mann wurde eingekürzt. „Wir fahren nur eine Woche zum Wandern nach Österreich“, erzählt Engel. „Aber warum sollten wir auch länger unterwegs sein, wenn wir es doch auf der Laga am schönsten haben."