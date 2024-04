Pünktlich um 10 Uhr haben am Freitag in Bad Dürrenberg Bergrat Johann Gottfried Borlach und die Brunnenkönigin symbolisch die Landesgartenschau eröffnet und die Gäste an der stationären Siedepfanne mit dem ersten Bad Dürrenberger Salz empfangen.

Es ist geschafft: Am Freitag ist die Laga in Bad Dürrenberg eröffnet worden.

Bad Dürrenberg/MZ. - Pünktlich um 10 Uhr haben am Freitag in Bad Dürrenberg Bergrat Johann Gottfried Borlach und die Brunnenkönigin symbolisch die Landesgartenschau 2024 in Sachsen-Anhalt eröffnet und die Gäste an der stationären Siedepfanne mit dem ersten Bad Dürrenberger Salz empfangen. Die ersten Besucher hatten trotz des kalten und zum Teil nassen Wetters an den Kassen gewartet, um zu den ersten zu gehören, die das Gelände besuchen können.

Laga-Eröffnung in Sachsen-Anhalt am Freitag. (Video: Katrin Sieler)

Während die Gäste schon die Neuheiten und Details der Gartenschau erkunden, findet aktuell eine offizielle Eröffnung mit vielen geladenen Besuchern statt. Darunter ist auch Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) als Schirmherr der Gartenschau. Sie werden sich bei einem Rundgang anschauen, was sich in den vergangenen Jahren im Kurpark verändert hat.

Zur Eröffnung der Laga in Bad Dürrenberg am Freitag war auch Ministerpräsident Reiner Haseloff gekommen. (Foto: Katrin Sieler)

Den Zuschlag für die Landesgartenschau hat die Solestadt im Jahr 2017 erhalten. Seitdem haben zahlreiche Maßnahmen auf und neben dem eigentlichen Gartenschaugelände stattgefunden. Unter dem Motto „Salzkristall und Blütenzauber“ sind Gäste nun eingeladen bis 13. Oktober die Gartenschau mit allen Facetten zu erleben. Zu Beginn geben vor allem die vielen Frühblüher der Schau die nötige blumige Farbe.

Es ist geschafft: Am Freitag ist die Laga in Bad Dürrenberg eröffnet worden. (Foto: Katrin Sieler)

Darüber hinaus präsentiert sich die Solestadt mit vielen historischen und ungewöhnlichen Einblicken. Besucher können das längste zusammenhängende Gradierwerk Deutschlands erleben, den neu inszenierten älten Eisenbahntunnel Deutschlands besuchen oder mehr für die Funde der Schamanin lernen, die vor 9.000 Jahren im Kurpark lebte und zu der es dank weiterer Grabungen neue Erkenntnisse gibt.

Die Landesgartenschau soll zudem ein Erlebnis für die ganze Familie sein. Neben den gärtnerischen und historischen Highlights erwarten Besucher zwei neu gestaltete Spielplätze unter dem Motto Salz und Obst.