Am ersten Wochenende der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg haben sich vor allem Menschen aus der Umgebung umgesehen. Laga-Geschäftsführer zieht ein positives Fazit - trotz des unbeständigen Wetters.

Bad Dürrenberg/MZ. - Für die richtig guten Fotomotive müssen die Gäste schon einmal in die Hocke gehen. Eine Tulpe in einem Meer aus Tulpen in Großaufnahme gehört zu einem Gartenschaubesuch ebenso dazu wie einmal selbst vor einem der großen blühenden Beete zu stehen und das Ganze im Bild festzuhalten. Es war das erste Wochenende der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg. Und wie fanden es die Gäste?