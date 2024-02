Mitte April soll in Bad Dürrenberg ein Meer erblühen. Um dies zu sehen, haben sich schon jetzt Tausende Menschen eine Karte gesichert.

Bad Dürrenberg - Weniger als zwei Monate vor Eröffnung der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg haben sich schon viele Menschen ihren Eintritt in das Blumenparadies gesichert. Derzeit seien rund 4100 Dauerkarten verkauft, teilte die Pressesprecherin der Landesgartenschau, Claudia Klepzig, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Über die an den verschiedenen Vorverkaufsstellen erstandenen Eintrittskarten könne sie keine Angaben machen, sagte sie. Die Landesgartenschau findet zwischen dem 19. April und dem 13. Oktober statt.

Auf dem Gelände der Stadt im Saalekreis laufen die Vorbereitungen für die diesjährige Schau schon seit einigen Monaten. In den letzten Wochen wurde unter anderem eins der Highlights der Ausstellung, die Blumenhalle, fertiggestellt. Bereits im Oktober vergangenen Jahres wurden nach Angaben der Veranstalter rund 1,5 Millionen Blumenzwiebeln gepflanzt - eine bunte Mischung aus verschiedenen Arten von Tulpen, Narzissen, Gladiolen, Lilien und Dahlien. In der Blumenhalle war es nach Ansicht der Veranstalter jüngst noch zu kalt, um mit dem Pflanzen von Blumen zu beginnen.