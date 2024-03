Die Landesgartenschau (Laga) in Bad Dürrenberg öffnet am 19. April ihre Pforten und verspricht ein Paradies für Gartenfans und Kulturliebhaber mit einem reichhaltigen Veranstaltungskalender.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bad Dürrenberg/MZ. - In gut einem Monat ist es so weit und die Landesgartenschau in Bad Dürrenberg wird die Tore öffnen. Die Besucher soll all das erwarten, was sie sich vor allem gärtnerisch von einer Gartenschau erhoffen. Gleichzeitig hat die Laga-Gesellschaft ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt. Claudia Klepzig gibt einen kleinen Auszug aus dem, was bisher geplant ist.