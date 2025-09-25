Der Stadtrat hat lange getagt, das Station Endlos schließt für immer, ein junge Kosmetikerin stellt sich dem Wettbewerb: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 25. September 2025, in Halle wichtig ist.

Das ist der Donnerstag heute in Halle

7.20 Uhr: „Mickrige Bepflanzung“: Die Geranien auf den Fensterbänken des halleschen Ratshofes waren am Mittwoch im Stadtrat Thema.

Lesen Sie hier, warum die Pflanzen die Politik so zu spalten scheinen.

Nach HFC-Randale: Verband sperrt zwei Chemie-Spieler

6.47 Uhr: Nach dem Skandalspiel beim HFC hat der NOFV zwei Spieler der BSG Chemie Leipzig gesperrt.

Grund sind die Auseinandersetzungen mit HFC-Chaoten gesperrt. Die Leipziger erheben schwere Vorwürfe gegen den Verband.

Um Randale, Fehlentscheidung und einen verschenkten Sieg - also genau dieses Spiel - dreht sich immer noch die vergangene Woche online gegangene Folge 28 unseres Podcasts HFC-Podcasts „Chemie kennt keine Liga“:

Ilona Haniseuskaya geht ihren eigenen Weg

6.28 Uhr: Mit nur 18 Jahren gründete eine Hallenserin ihr eigenes Kosmetikunternehmen, heute führt sie am Marktplatz die erfolgreiche „Glow Beautybar“.

Die staatlich geprüfte Kosmetikerin Ilona Haniseuskaya hat sich in Halle früh einen Namen gemacht. (Foto: Glow Beautybar by Ilona)

Jetzt erzählt die inzwischen 24-jährige Makeup-Artistin, wie hart die Branche in Halle ist und was sie jungen Gründerinnen rät.

Stadtratssitzung: Liveticker zum Nachlesen

6.14 Uhr: Im ehrwürdigen Festsaal des Stadthauses am Marktplatz in Halle ist am Mittwoch der Stadtrat zusammengekommen. Er sollte unter anderem über einen neuen Bebauungsplan in Lettin, mehrere außerplanmäßige Mehrkosten für Baumaßnahmen und über eine Unterstützung des „Wir-Festivals“ diskutieren.

Der Stadtrat tagt im Festsaal des Stadthauses. (Foto: Jonas Nayda)

Was wurde gesagt, was geantwortet und was beschlossen? Hier finden Sie unseren Liveticker zum Nachlesen.

Nach Razzia: Das Aus für das Station Endlos

5.58 Uhr: Die Klubbetreiber der Station Endlos geben schweren Herzens die Schließung des Szeneklubs in Halle-Ost bekannt.

Es sei ihnen klar, sagen die Betreiber dass viele Menschen die Entscheidung zur Schließung im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz kürzlich im Klub sehen würden, so die Klubleitung.

Aus für einen Szeneklub: Die Betreiber der Station Endlos haben die endgültige Schließung bekanntgegeben. (Foto: Veranstalter)

Dem sei jedoch nicht so. Und doch: Die Razzia habe den finalen Anstoß gegeben, den Schritt zu gehen.