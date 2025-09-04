weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Riesige Drogenrazzia in Halle - Polizei rückt mit Großaufgebot an

EIL
Umfrage zur Landtagswahl 2026: dem Land droht ein politisches Beben
Umfrage zur Landtagswahl 2026: dem Land droht ein politisches Beben

Auf dem Gelände der "Station Endlos" Riesige Drogenrazzia in Halle - Polizei rückt mit Großaufgebot an

Ein Großaufgebot an Polizisten rückte Donnerstagmorgen auf das Gelände vom "Station Endlos" in Halle an. Suche nach Drogen und Beweismitteln stehen im Fokus.

Von Marvin Matzulla/DUR 04.09.2025, 10:03
Polizisten rückten mit Ramme und Brecheisen auf dem Gelände von "Station Endlos" in Halle an.
Polizisten rückten mit Ramme und Brecheisen auf dem Gelände von "Station Endlos" in Halle an. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale). - Auf dem Gelände der "Station Endlos" in Halle hat es Donnerstagmorgen eine groß angelegte Razzia gegeben, so die Polizei. Gegen 8 Uhr rückten die Beamten dort mit Ramme und Brecheisen an.

Ein Großaufgebot war Donnerstagmorgen auf dem Gelände der  "Station Endlos" in Halle zugegen.
Ein Großaufgebot war Donnerstagmorgen auf dem Gelände der  "Station Endlos" in Halle zugegen.
(Foto: Marvin Matzulla)

Nicht nur in Halle, auch im Mansfelder Land habe es demnach mehrere Durchsuchungen gegeben. Dabei, so ein Polizeisprecher, stehe das Auffinden von Beweismitteln und Drogen im Fokus.