EIL
Auf dem Gelände der "Station Endlos" Riesige Drogenrazzia in Halle - Polizei rückt mit Großaufgebot an
Ein Großaufgebot an Polizisten rückte Donnerstagmorgen auf das Gelände vom "Station Endlos" in Halle an. Suche nach Drogen und Beweismitteln stehen im Fokus.
04.09.2025, 10:03
Halle (Saale). - Auf dem Gelände der "Station Endlos" in Halle hat es Donnerstagmorgen eine groß angelegte Razzia gegeben, so die Polizei. Gegen 8 Uhr rückten die Beamten dort mit Ramme und Brecheisen an.
(Foto: Marvin Matzulla)
Nicht nur in Halle, auch im Mansfelder Land habe es demnach mehrere Durchsuchungen gegeben. Dabei, so ein Polizeisprecher, stehe das Auffinden von Beweismitteln und Drogen im Fokus.