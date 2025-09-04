Ein Großaufgebot an Polizisten rückte Donnerstagmorgen auf das Gelände vom "Station Endlos" in Halle an. Suche nach Drogen und Beweismitteln stehen im Fokus.

Riesige Drogenrazzia in Halle - Polizei rückt mit Großaufgebot an

Polizisten rückten mit Ramme und Brecheisen auf dem Gelände von "Station Endlos" in Halle an.

Halle (Saale). - Auf dem Gelände der "Station Endlos" in Halle hat es Donnerstagmorgen eine groß angelegte Razzia gegeben, so die Polizei. Gegen 8 Uhr rückten die Beamten dort mit Ramme und Brecheisen an.

Ein Großaufgebot war Donnerstagmorgen auf dem Gelände der "Station Endlos" in Halle zugegen. (Foto: Marvin Matzulla)

Nicht nur in Halle, auch im Mansfelder Land habe es demnach mehrere Durchsuchungen gegeben. Dabei, so ein Polizeisprecher, stehe das Auffinden von Beweismitteln und Drogen im Fokus.