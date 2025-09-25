Kosmetik in Halle Ilona Haniseuskaya: Von der Schulbank zur erfolgreichen Beauty-Unternehmerin in Halle

Mit nur 18 gründete eine Hallenserin ihr eigenes Kosmetikunternehmen, heute führt sie am Marktplatz die erfolgreiche „Glow Beautybar“. Die 24-jährige Makeup-Artistin erzählt, wie hart die Branche in Halle ist und was sie jungen Gründerinnen rät.