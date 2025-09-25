weather regen
  Kosmetik in Halle: Ilona Haniseuskaya: Von der Schulbank zur erfolgreichen Beauty-Unternehmerin in Halle

Mit nur 18 gründete eine Hallenserin ihr eigenes Kosmetikunternehmen, heute führt sie am Marktplatz die erfolgreiche „Glow Beautybar“. Die 24-jährige Makeup-Artistin erzählt, wie hart die Branche in Halle ist und was sie jungen Gründerinnen rät.

Von Hanna Schabacker 25.09.2025, 06:00
Die staatlich geprüfte Kosmetikerin Ilona Haniseuskaya hat sich in Halle früh einen Namen gemacht.
Die staatlich geprüfte Kosmetikerin Ilona Haniseuskaya hat sich in Halle früh einen Namen gemacht. (Foto: Glow Beautybar by Ilona)

Halle (Saale)/MZ. - Hell erleuchtet liegt das Studio unter den dunklen Holzbalken im Dachgeschoss am Marktplatz 23. Der Empfangsbereich wirkt modern und hochwertig, zugleich bleibt es gemütlich.