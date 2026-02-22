Viele Leser wissen Bescheid in Zeitz und verraten, wo sich die Tankstelle befunden hat, deren Standort die MZ suchte. Und sie erzählen auch Geschichten dazu. Welche Erinnerungen es gibt.

Dank vieler Leser ist das ZeitzerTankstellen-Rätsel gelöst: Welche tollen Geschichten es gibt

Auch an diese Tanksteller erinnern sich Leser: auf dem Grundstück Geraer Straße 37, hier auf einer Ansichtskarte aus der Zeit um 1940.

Zeitz/MZ. - Applaus für und Danke an unsere Leser! Eine E-Mail von Jost Heisig und ein Anruf von Anneliese Grube, das waren am Tag der Veröffentlichung gleich die ersten Reaktionen auf die Frage: Wo in Zeitz befand sich die Tankstelle? Es folgten viele weitere. Und nun ist gesichert bekannt, wo genau sie war. Doch darüber hinaus gibt es viele Erinnerungen, Geschichten und Hinweise.