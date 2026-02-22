weather regen
Ein Adventskalender ist in Aschersleben längst Tradition – nun folgt erstmals eine Oster-Ausgabe. Der Rotary Club bringt einen Kalender mit zwölf Türchen und einem „Goldenen Ei“ als Hauptpreis heraus. Der Erlös fließt in das Naturprojekt „EinePfad“ im Einetal.

Von Katrin Wurm 22.02.2026, 15:00
Heiko Grunert (links) und Silvio Merkwitz begutachten die Osterkalender, die ab Montag, 23. Februar, erhältlich sind.
Heiko Grunert (links) und Silvio Merkwitz begutachten die Osterkalender, die ab Montag, 23. Februar, erhältlich sind. (Foto: Frank Gehrmann)

Aschersleben/MZ. - Was viele aus der Adventszeit kennen, hält in diesem Jahr erstmals auch vor Ostern Einzug in Aschersleben: ein Kalender mit Türchen, die Tag für Tag geöffnet werden. Der Rotary Club Aschersleben bringt einen Osterkalender mit zwölf Türchen und einer zusätzlichen Sonderziehung auf den Markt – verbunden mit Gewinnen im Gesamtwert von mehr als 3.000 Euro.