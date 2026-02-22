Ein Adventskalender ist in Aschersleben längst Tradition – nun folgt erstmals eine Oster-Ausgabe. Der Rotary Club bringt einen Kalender mit zwölf Türchen und einem „Goldenen Ei“ als Hauptpreis heraus. Der Erlös fließt in das Naturprojekt „EinePfad“ im Einetal.

Auf Goldsuche in Aschersleben: Rotary-Club startet ersten Osterkalender mit Gewinnen über 3.000 Euro

Heiko Grunert (links) und Silvio Merkwitz begutachten die Osterkalender, die ab Montag, 23. Februar, erhältlich sind.

Aschersleben/MZ. - Was viele aus der Adventszeit kennen, hält in diesem Jahr erstmals auch vor Ostern Einzug in Aschersleben: ein Kalender mit Türchen, die Tag für Tag geöffnet werden. Der Rotary Club Aschersleben bringt einen Osterkalender mit zwölf Türchen und einer zusätzlichen Sonderziehung auf den Markt – verbunden mit Gewinnen im Gesamtwert von mehr als 3.000 Euro.