Kein Ende vom Karneval: So ist der Nachschlag in Aderstedt und Bründel gefeiert worden.

Fasching geht auch nach Aschermittwoch weiter - so ist in Aderstedt und Bründel gefeiert worden

Aderstedt/Bründel/MZ. - Auch nach Aschermittwoch ist längst nicht alles vorbei gewesen. Zumindest nicht bei den Faschingsfans in Aderstedt und Bründel. Dort ist am Wochenende noch einmal ausgiebig gefeiert worden und zahlreiche Zuschauer konnten bei den bunten Programmen dabei sein.