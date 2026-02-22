Im März und April werden in Quedlinburg gleich mehrfach neue Türen geöffnet – in die Kunst, die Literatur, die Musik und in ferne Regionen Europas. Die Vortragsreihe im Bildungshaus „Carl Ritter“ verspricht inspirierende Einblicke und echte Entdeckungen.

Kunst, Kultur und Ferne: Vier Abende in Quedlinburg öffnen im Frühjahr 2026 neue Blickwinkel

Vortragsabende des Klubs im Kultur- und Heimatverein im Frühjahr 2026 öffnen auch neue Blickwinkel auf Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ. - Mit ihnen werden ganz besondere Blicke auf Quedlinburg eröffnet, sie entführen aber auch wieder in die Ferne sowie in die Welt der Musik: die Vortragsabende, zu denen der Klub im Kultur- und Heimatverein der Welterbestadt im März und im April 2026 einlädt. Geplant sind insgesamt vier Veranstaltungen.