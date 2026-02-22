Am Samstagabend ist es auf dem Gelände einer Tankstelle in Hettstedt gleich zu mehreren Vorfällen gekommen. Zunächst beging ein Mann mehrere Diebstähle, anschließend verhielt er sich störend. Die herbeigerufene Polizei nahm den Mann in Verhinderungsgewahrsam.

Hettstedt/MZ. - Am Samstagabend gegen 22 Uhr ist es auf dem Gelände einer Tankstelle in Hettstedt zu mehreren ordnungswidrigen und strafbaren Handlungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 24-jährigen Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm dieser Waren aus dem Verkaufsbereich, verließ das Geschäft ohne zu bezahlen und verhielt sich anschließend auf dem Tankstellengelände lautstark und störend. Noch bevor er das Gelände verlassen konnte, trafen die eingesetzten Polizeibeamten am Einsatzort ein und konnten ihn stellen.

Aufgrund wiederholter ähnlicher Vorfälle innerhalb kurzer Zeit wurde er in Verhinderungsgewahrsam genommen, hieß es in einer Polizeimitteilung am Sonntag.