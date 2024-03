Die SPD will mehr Transparenz bei den Gewerbemieten in der Saalestadt. Was die City-Gemeinschaft zu dem Vorschlag sagt.

Handel in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Etliche Bürger beklagen den zunehmenden Leerstand in Halles Innenstadt. Viele Händler berichten in diesem Zusammenhang, dass die Mieten in der Altstadt sehr teuer sind. Die SPD-Fraktion wagt nun einen Vorstoß, um die lokale Wirtschaft stärker zu fördern und die Mieten transparent aufzuzeigen. „Auf die Entwicklung der Gewerbemieten hat die Stadt zwar keinen direkten Einfluss“, sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Eric Eigendorf. Doch es gebe andere Möglichkeiten, um die Händler zu unterstützen.

So werden bereits Berichte erstellt, in denen die Mietpreise für Gewerbeimmobilien in Halle aufgelistet sind. Die Sozialdemokraten fordern nun, dass diese kostenfrei und leicht auffindbar auf der Internetseite der Stadt abgebildet werden. Konkret geht es um den Immobilienpreisspiegel des Maklerverbandes IVD sowie den Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte.

Zugleich soll die Verwaltung prüfen, ob ein eigener Gewerbemietspiegel für Halle sinnvoll ist. Seit Anfang des Jahres gibt es in Halle einen Mietspiegel – allerdings nicht für Gewerberäume. Städte wie Düsseldorf, Krefeld und Mönchengladbach hätten bereits einen speziellen Gewerbemietspiegel eingeführt. Dieser sei zwar nicht rechtlich bindend. „Er würde aber dennoch zu mehr Transparenz bei der Vermietung von Gewerberäumen führen“, sagt Eigendorf. Wichtig sei es zudem, zwischen Lage und Nutzungsart zu unterscheiden. Der Antrag der SPD soll im kommenden Stadtrat zunächst diskutiert werden.

Das Ansinnen sei zwar grundsätzlich gut. „Meiner Meinung nach würde ein Gewerbemietspiegel aber keine große Verbesserung für den Innenstadthandel mit sich bringen“, sagt Stefan-Clemens Lallecke, Vorsitzender der City-Gemeinschaft. Damit werde lediglich der aktuelle Zustand dokumentiert, aber nicht nach Lösungen gesucht. Lallecke plädiert dafür, dass die Fraktionen im Stadtrat gemeinsam Ideen entwickeln, wie die Innenstadt und Halle insgesamt wieder attraktiver werden kann. Zugleich dürfe das bundesweite Problem nicht außer Acht gelassen werden, dass viele Menschen aktuell weniger Geld ausgeben können.