Was macht eine Verbraucherzentrale? Das haben Schüler der Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken in der Dessauer Verbraucherzen-trale erkundet. Weshalb das eine Premiere war und was sie erkundet haben.

Die 8. Klasse der Sekundarschule „Am Burgtor“ Aken ist zu Besuch in der Verbraucherzentrale in Dessau.

Dessau/MZ/HTH. - Was macht eigentlich eine Verbraucherzentrale, wo findet man sie und mit welchen Fragen kann man sich dorthin wenden? Diesen und anderen Fragen gingen am Dienstag und Mittwoch die achte und neunte Klasse der Sekundarschule „Am Burgtor“ in Aken mit ihrer Lehrerin Katrin Fuchs in der Dessauer Johannisstraße 17 auf den Grund.