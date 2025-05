Neue Pläne für die ausgebrannte Senioren-Wohnanlage in Könnern, viel Arbeit auf gleich drei Baustellen für die Rotarier in Staßfurt, ein Holz-Traktor wird vom Sanierungsfall zum Hingucker in Schönebeck: Im Ticker von Donnerstag, 15. Mai 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 14. Mai 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 15. Mai.

Das ist neu am Donnerstag:

8.14 Uhr: Am Mittwochmorgen wurde eine 26-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Förderstedter Straße in Staßfurt verletzt. Wie die Polizei berichtet, sei ein 33-Jähriger nach ersten Erkenntnissen befuhr auf der Förderstedter Straße in Richtung Förderstedt unterwegs gewesen und wollte auf Höhe der Einmündung Calbesche Straße zu wenden.

Der Mann bog in die Calbesche Straße ab und setzte sein Fahrzeug zurück. Hierbei sei es zum Unfall mit dem herannahenden Fahrzeug der 26-Jährigen gekommen, die trotz einer sofortigen Gefahrenbremsung und eines Ausweichversuches den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Sie sei leicht verletzt ins Klinikum Aschersleben eingeliefert worden.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Gasflaschen nachts aus dem Baumarkt gestohlen

7.43 Uhr: Laut Polizei wurden in der Nacht zu Mittwoch mehrere Gasflaschen vom Außengelände eines Ascherslebener Baumarktes in der Güstener Straße entwendet.

Die Täter hatten unter Zuhilfenahme eines Trennwerkzeuges einen Zugang aus dem Metallzaun herausgetrennt. Anschließend wurden 20 Gasflaschen aus der entstandenen Öffnung herausgegeben und abtransportiert, heißt es im Polizeibericht.

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Inzwischen sind wir zweistellig: Sie finden Sie dort jetzt schon zehn Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

In Altrosa blüht es in der Langen Reihe

6.55 Uhr: Jedes Jahr ist das Blütenmeer in der Langen Reihe in Aschersleben wieder ein beeindruckendes Schauspiel. Die Rotdorn-Bäume zu beiden Seiten der Straße haben derzeit unter der Blütenlast wieder schwer zu tragen.

Der Rotdorn blüht an der Langen Reihe in Aschersleben. (Foto: Frank Gehrmann)

Ein herrlicher Farbkontrast im Zusammenspiel mit den Hausfassaden und dem derzeit strahlend blauen Himmel. Sehr schnell soll es aber wieder mehr Wolken geben. Also: Noch mal genau hingucken!

Nach Großbrand: Neue Pläne für Wohnanlage in Könnern

6.29 Uhr: Vor knapp einem Jahr haben etliche Senioren in Könnern ihr Zuhause verloren. Bei dem verheerenden Großbrand wurden fünf Menschen verletzt, die Anlage ist seitdem unbewohnbar.

Etliche Bewohner der Wohnanlage an der Bahnhofstraße in Könnern haben bei dem verheerenden Brand ihr Zuhause verloren. (Foto: FFW Könnern)

Jetzt ist klar, wie es mit dem Objekt weitergehen soll. So sehen die Pläne jetzt aus.

Viel zu tun für Rotarier in Staßfurt

6.12 Uhr: Gleich drei Projekte standen in den vergangenen Tagen zur Umsetzung beim Rotary Club Staßfurt auf der Liste: Tiergarten, das Stadt- und Bergbaumuseum und die Kita „Struwwelpeter“.

Patrick Schliwa vom Rotary Club Staßfurt befestigt das Fangnetz entlang des Fußballplatzes der Kita. (Foto: Lutz Krüger)

Was die Rotarier dort alles auf die Beine gestellt haben, lesen Sie hier.

Der Holz-Traktor ist wieder in Schuss

5.54 Uhr: Es ist ein Stück Schönebecker Stadtgeschichte: die Holznachbildung eines Radschleppers RS 08/15. Drei fleißige Handwerker haben ihn jetzt repariert.

Nach getaner Arbeit: Sven Schumann, Uwe Sprenger und Uwe Becker (von links). (Foto: Klaus-Dieter Schultze)

Zuvor war er zusammengefallen und lag etwas trostlos vor dem Braunen Hirsch rum. Dies war dem Tornitzer Frank Pätzold aufgefallen. Sein Ziel war es, diese Nachbildung zu bekommen. Auch wenn daraus nichts wurde, gibt es trotzdem ein Happy End.