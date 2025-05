Bernburg/MZ. - Die Lage auf dem Schäferberg in Bernburg spitzt sich immer weiter zu. Nach den zahlreichen Fahrzeugbränden in den zurückliegenden Monaten, hat es in der Nacht zum Donnerstag nun sogar in einem der dortigen Mehrfamilienhäuser gebrannt.

