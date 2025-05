„Ente gut, alles gut“: Wie einer Tierfamilie in Bernburg geholfen wird

Im Katzenkorb ging es für die Küken zum Ufer der Saale in Bernburg.

Bernburg/MZ - Tierischen Besuch in und um die eigene Wohnung oder das Haus haben wohl viele Menschen schon einmal gehabt: die Spinne, die sich in der Ecke eines Raumes verschanzt, die Amsel, die auf der Dachkante zwitschert, oder der Fuchs, der unbeirrt eine kleine Runde im Vorgarten dreht. Was die Bernburgerin Ulrike Grunewald und ihr Partner Dustyn Ulrich vor kurzem erlebt haben, ist dann aber doch etwas Besonderes: Eine Ente hatte sich den Balkon der beiden als Brutplatz ausgesucht.