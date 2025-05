Merseburg/MZ. - Stolpersteine putzen, ein altes Pfarrhaus anstreichen, in der lokalen Geschichte wühlen. Die Möglichkeiten sich mit seiner Arbeitskraft einzubringen sind vielfältig bei den Freiwilligentagen, die an diesem Freitag und Samstag im Saalekreis stattfinden. Vereine, Initiativen und andere Institutionen bieten Mitmachaktionen, bei denen Engagierte helfen können. Der Saalekreis hatte die Aktionstage einst ins Leben gerufen, um das Ehrenamt zu stärken. Mittlerweile ist die Freiwilligenagentur zuständig. Robert Briest klärte mit deren Mitarbeitern Isabel Mallqui Chacón und Moritz Rakutt, wie sich Kurzentschlossene an Aktionen beteiligen können.

Die Freiwilligentage fanden sonst im August und September statt. Nun gibt es bei der vierten Auflage die Premiere im Frühjahr. Warum?

Moritz Rakutt: So gibt es weniger Terminkonflikte etwa mit der Interkulturellen Woche, wir wollten aus der Ferienzeit raus und haben uns beim Termin auch an den Freiwilligentage in Halle orientiert.

An wie vielen Aktionen können sich Interessiere in diesem Jahr beteiligen?

Isabel Mallqui Chacón: Insgesamt 14. Es beteiligen sich ganz unterschiedliche Akteure vom Heimatverein Taucha, über das Stadtteilzentrum West in Merseburg bis zum Wiegandquartier. Die meisten Aktionen am Freitag finden in Merseburg statt, am Samstag verteilt es sich stärker über den Kreis. Das Angebot ist auch breit gefächert, von Putzen bis Basteln.

Die Aktionen finden bereits diesen Freitag und Samstag statt. Müssen sich Interessierte vorher noch anmelden?

Mallqui Chacón: Nein, man kann bei den Aktionen einfach dazukommen und mitmachen. Einzige Ausnahme ist die Putzaktion für Stolpersteine vom Bündnis für Vielfalt und Zivilcourage Merseburg, die im ganzen Kreis stattfindet. Hier muss man sich vorher anmelden, damit nicht Steine doppelt geputzt werden.

Wo finde ich Informationen, wann ich wo mithelfen kann?

Mallqui Chacón: Entweder auf unserer Website – freiwilligenagentur-saalekreis.de – oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Ein guter Anlaufpunkt ist am Freitagnachmittag auch das Mehrgenerationenhaus in Merseburg, wo gleich drei Aktionen gleichzeitig stattfinden.

Wie viele Freiwillige erwarten Sie denn zu den Aktionen?

Rakutt: Im Vorjahr waren es 110 bis 120. Wir erwarten, dass es wieder ähnlich viele werden.

In den Vorjahren hatte der Kreis etwa T-Shirts für die Helfer bereitgestellt. Gibt es auch diesmal eine Belohnung für die Engagierten?

Mallqui Chacón: (grinst) Vielleicht gibt es eine Überraschung.