Fast ein Jahr nach Übergabe - Freiwillige Feuerwehr in Halle will endlich ihren Neubau feiern

Das neue Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Lettin soll am Samstag feierlich eingeweiht werden.

Halle (Saale)/MZ. - Die Freiwillige Feuerwehr Lettin lädt an diesem Samstag zur feierlichen Eröffnung der neuen Feuerwache in der Kirchstraße 10 ein. Es ist nicht das erste Mal, dass das Lettiner Gebäude „eröffnet“ wird – die Feuerwehr hat eine längere „Leidenszeit“ und mehrfaches Hin und Her hinter sich. Doch jetzt soll endlich gefeiert werden.