In Hoym gibt es innerhalb einer Woche gleich zwei Feuerwehrhochzeiten. Was sich die Feuerwehrleute für ihre Kameraden ausgedacht haben.

Hoym/MZ - Wann es die letzte Feuerwehrhochzeit in Hoym gegeben hat? „Wir hatten jahrelang keine. Und nun waren es gleich zwei in einer Woche“, freut sich Ortswehrleiter Jens Mäkert, der sich noch genau an die letzte davor erinnern kann: Der damalige Ortswehrleiter Andreas Herrmann und seine Frau, ebenfalls in der Hoymer Wehr aktiv, hatten sich vor etlichen Jahren das Ja-Wort gegeben. Nun haben am Wochenende Josephine Heim und Richard Maaß geheiratet. Wenige Tage zuvor Karolina und Jan Gruhn.