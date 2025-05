Ein Mensch ist im Rosengarten in Halle von einem Zug der S-Bahn-Linie S3 erfasst worden. Das Unfallopfer überlebte den Zusammenstoß nicht. Der Zugverkehr wurde gestoppt.

Tödlicher Unfall in Halle! Zugverkehr steht still - Mensch von S-Bahn erfasst

Ein Zug der Linie S3 hat im Rosengarten in Halle einen Menschen erfasst und tödlich verletzt.

Halle (Saale).- Zu einem tödlichen Bahn-Unfall ist es kurz vor 13 Uhr an der Haltestelle Rosengarten in Halle gekommen, wie aus Informationen dieses Mediums hervorgeht.

Demnach wurde ein Mensch von einem Zug der Linie S3 in Richtung Nietleben erfasst und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Zuvor soll das Todesopfer an der Haltestelle vor den Zug gesprungen sein.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Unfallopfers feststellen. Foto: Marvin Matzulla

27 Menschen seien aus dem betroffenen Zug evakuiert worden. Die S-Bahnstrecke sei vorläufig gesperrt, heißt es. Einschränkungen im Zugverkehr kommen demnach auf Fahrgäste zu.

Wir verfolgen die Richtlinie, nicht über Suizide zu berichten. In Ausnahmefällen wie diesem erfahren sie durch ihre Umstände aber besondere Aufmerksamkeit. Grund für diese Richtlinie ist die Gefahr der Nachahmung.



Sollten Sie sich betroffen fühlen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Diese erreichen Sie auch unter den kostenlosen Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Dort erhalten Sie anonym, offen, gratis und ideologiefrei Hilfe.