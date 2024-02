Im Händel-Haus ins französische Theater: Auch den so prachtvollen wie berühmten Spiegelsaal von Versailles haben die Kuratoren Christiane Barth und Karl Altenburg in die Kulisse gestellt.

Halle (Saale)/MZ. - Wie oft er wohl auf sie getroffen sein mag, bleibt im Dunkel der Geschichte. Aber klar ist, dass Georg Friedrich Händel schon in frühester Kindheit aus Frankreich stammenden Hallensern begegnet sein muss. Zwei Hugenotten-Familien hätten sich in den 1880er-Jahren in direkter Nachbarschaft des Händelschen Hauses niedergelassen, berichtet Karl Altenburg, der gemeinsam mit Christiane Barth die neue Sonderausstellung im Händel-Haus kuratiert hat. Sie trägt den Titel „Charme, Esprit, Galanterie – Händel und Frankreich“ und steht vom morgigen Samstag an Besuchern offen.