Sinkende Besucherzahlen machen den Clubs in Halle zu schaffen. Die Betreiber sehen dafür verschiedene Gründe. Doch werden sich die Läden auch wieder füllen?

Clubs in Halle: Flaute auf den Tanzflächen

Der Klub Drushbain Halle an einem Samstagabend im März 2023: Die Besucherzahlen sind gesunken, sagt Betreiber Matthias Golinski.

Halle (Saale)/MZ - Wenn bei der Fête de la Musique am Samstag um Mitternacht auf den letzten Bühnen das Programm endet, geht es in den Clubs weiter. Die Drushba in der Kardinal-Albrecht-Straße wird einer der Läden sein, die zur Aftershowparty laden.