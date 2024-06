Hunderte waren zum Schlossfestumzug in Merseburger wieder kostümiert und als Zuschauer auf den Beinen. Wieso die Polzei eingreifen musste und warum Autos abgeschleppt wurden.

Hier gibt's alle Fotos vom Schlossfestumzug in Merseburg

Bevor es am Entenplan weitergehen konnte, musste die Polizei tatsächlich erstmal den Weg frei machen.

Merseburg/MZ. - Der historische Schlossfestumzug war schon gestartet und auf dem Weg von der Sixti-Straße in Richtung Gotthardstraße, da wurden kurz nach 11 Uhr in der Innenstadt noch die letzten Autos abgeschleppt, die im Weg standen. Und dann bekam auch die Polizei noch zu tun: Ein Radfahrer hatte es sich am Entenplan genau auf der Laufstrecke des Zuges gemütlich gemacht.