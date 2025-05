Wie die Hochschule Anhalt für das Studieren in Bernburg wirbt, warum Calbe einen neuen Parkplatz hat, aber der nur provisorisch sein soll, wie eine Explosion Aschersleben gerade noch glimpflich ausgeht: Im Ticker von Montag, 5. Mai 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Freitag, 9. Mai 2025

Samstag, 10. Mai 2025

Montag, 12. Mai 2025

Das ist neu am Montag:

7.44 Uhr: Am Sonnabend lud der Barbyer Cinema-Kinoverein zum Themenabend „80 Jahre Tag der Befreiung“ ein.

Rudolf Otto (94) wurde mit 14 Jahren im April 1945 als Melder eingesetzt. Hinter einer Hecke sah er mehrer tote deutsche Soldaten liegen. (Foto: Thomas Linßner)

Dabei kamen Barbyer Zeitzeugen zu Wort, es wurde die Filmdokumentation „Liebe in Trümmern“ gezeigt. Was sie zu erzählen hatten, erzählen wir Ihnen hier.

Schwerer Unfall wegen Tier auf der Fahrbahn

6.53 Uhr: Plötzlich stand ein Tier auf der Fahrbahn, als ein 45-Jähriger am Sonnabend gegen 23.45 Uhr zwischen Güsten und A-36-Auffahrt unterwegs war.

Wie das Polizeirevier Salzland weiter mitteilt, versuchte der Fahrer noch auszuweichen, geriet mit dem BMW aber ins Schleudern, der sich mehrfach überschlug. Der Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen in eine Spezialklinik nach Halle gebracht. (fr)

Werbung für das Studieren in Bernburg

6.24 Uhr: Die Vorzüge des Studierens auf dem Bernburger Campus? Vertraut, natur- und praxisnah, meint die Hochschule Anhalt.

Dieter Orzessek (rechts) nahm die angehenden Studenten und ihre Eltern mit auf eine Kremserfahrt zu den Versuchsfeldern der Hochschule Anhalt. (Foto: Torsten Adam)

Mit welchen Argumenten sie am Wochenende um neue Studenten warb, erzählen wir Ihnen hier.

Neuer Parkplatz mitten in Calbe

6.16 Uhr: Parken in der Innenstadt: Fläche in der Schloßstraße in Calbe zu Parkplatz umgestaltet. Die Stadtverwaltung hat das freie Grundstück aufschottern lassen.

Zusätzliche Parkflächen gibt es jetzt in Calbe in der Schloßstraße. (Foto: Stadt Calbe)

Damit soll eine zugeparkte Straße der Vergangenheit angehören. Warum das trotzdem keine Dauerlösung ist, erfahren Sie hier.

Explosion in Aschersleben geht noch glimpflich aus

5.58 Uhr: Nach einer Explosion im Keller konnten sich alle Bewohner eines Hauses in der Ascherslebener Curthstraße in der Nacht zum Samstag in Sicherheit bringen. Einige wurden von der Feuerwehr ins Freie gerettet.

Ein Kellerbrand hat in der Curthstraße in Aschersleben eine Explosion ausgelöst. Zeitgleich gab es für die Feuerwehr noch einen Einsatz. (Foto: Frank Gehrmann)

Was immer da im Keller des Mehrfamilienhauses explodiert ist, innerhalb kurzer Zeit war das Treppenhaus komplett verraucht.