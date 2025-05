Mit Cowboy-Hut statt Talar Taylor-Swift-Gottesdienst in Ascherslebener Stephankirche berührt die Besucher

In der glitzernd geschmückten Ascherslebener Stephanikirche wird ein Taylor-Swift-Gottesdienst gefeiert. Wer die Hits der Ausnahmekünstlerin gesungen und was die Besucher an diesem Abend besonders berührt hat.