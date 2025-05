Hoym/MZ - Mal ein paar Stunden mit dem Fahrrad fahren, die Alltagssorgen beiseite legen, einfach entspannen und gemeinsam mit anderen die Region besser kennenlernen – wer dies tun wollte, hatte am Aktionstag „Hoym fährt Rad“ am Sonnabend die Möglichkeit dazu. Auf unterschiedlichen Routen starten dutzende Radfahrer zu den geführten Touren des Hoymat-Vereins. Eigentlich wollen sie am frühen Nachmittag am Sportplatz zurück sein, wo Würstchen, Kuchen, weitere Bewegungsangebote und Spiele warten. Doch die Ankunft verzögert sich.

