Bernburg/MZ. - Vor dem Gebäude Friedensallee 27 erinnert ein Stolperstein an Sidonie Simonsohn. Wahrscheinlich werden bei einer weiteren Verlegeaktion Steine für ihre Kinder Ilse, Carl und Berthold, die den Holocaust überlebten, folgen. Hintergrund ist, dass der Arbeitskreis „Jüdische Geschichte in Bernburg“ beschloss, die ersten in der Stadt verlegten Stolpersteine ausschließlich den Opfern des Holocausts zu widmen. Gunter Demnigs Intention ist es aber, mit Stolpersteinen an alle Opfer der NS-Schreckensherrschaft zu erinnern, auch an die Überlebenden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.