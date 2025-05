Große Resonanz auf Unterschriften- und Spendensammlung des Fördervereins. Wie die Stadt die Benachteiligung von Wohngrundstücken nach der bundesweiten Grundsteuerreform ausgleichen will.

Der Förderverein sammelte am Sonntag hunderte Unterschriften und Spenden für die Öffnung des Nienburger Freibades.

Nienburg/MZ. - Hunderte Menschen sind am Sonntag auf den Marktplatz in Nienburg gekommen, um sich mit Unterschriften und Spenden für die pünktliche Öffnung des Schwimmbades zu positionieren. „Die Nienburger zeigen heute, dass ihnen das Freibad am Herzen liegt“, sagte Fördervereinsvorsitzende Steffi Letz erfreut über die Resonanz.