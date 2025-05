Ein Mann hat in einer Straßenbahn in Halle einer Frau ins Gesicht geschlagen. Nun sucht die Polizei mit Fotos einer Überwachungskamera und von Zeugen nach ihm.

Eine Frau wurde in der Straßenbahn in Halle von einem Unbekannten geschlagen.

Halle (Saale). - Die Polizei sucht nach einem Mann, der bereits am Montagnachmittag, 18. November 2024, in der Straßenbahnlinie 5E an der Haltestelle Ankerstraße in Halle eine Frau ins Gesicht geschlagen haben soll.

Demnach konnten im Rahmen der Ermittlungen Bilder aus einer Überwachungskamera und von Zeugen gesichert werden, so die Beamten. Dennoch habe die Identität des Mannes bislang nicht geklärt werden können.

So sieht der Gesuchte aus:

Frau in Straßenbahn in Halle geschlagen: Wer kennt diesen Mann? Bild: Überwachungskamera/Polizei

Die Identität des Mannes, der eine Frau in einer Straßenbahn in Halle geschlagen haben soll, ist bislang unklar. Foto: Polizei

Wer weiß, um wen es sich bei dem Gesuchten handelt oder wo der Mann sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei in Halle unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.