Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Leucorea in Wittenberg erleben Sportunterricht mal anders: Im Rahmen eines Projekttages erkunden sie Stadthalle und Umgebung auf Rädern.

Was Wittenberger Schüler beim Sport im Rollstuhl erleben

Wittenberg/MZ. - Basketball im Sitzen – was auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen mag, gehört für viele Rollstuhlsportlerinnen und -sportler zum Alltag. Wie vielseitig der „Rolli“ als Sportgerät und Alltagshelfer sein kann, erlebten am vergangenen Montag 45 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Leucorea in Wittenberg.