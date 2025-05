Einbrecher haben am vergangenen Wochenende in Jeßnitz gleich mehrfach zugeschlagen.

Drei Autos in Jeßnitz die Scheiben eingeschlagen - Polizei sucht Radfahrer mit pinkfarbenen Anhänger

Die Seitenscheibe wurde in Jeßnitz eingeschlagen.

Jeßnitz/MZ. - Einbrecher haben am vergangenen Wochenende in Jeßnitz gleich mehrfach zugeschlagen.

Zum einen zerstörten sie nach den Informationen der Polizei in der Nacht zum Montag die Seitenscheibe eines in der Bädergasse abgestellten Suzuki und stahlen aus dem Inneren mehrere Jagdmesser. Die Schadenshöhe liegt bei rund 300 Euro.

In der Mittelstraße hatten es Unbekannte auf einen Opel abgesehen. Auch hier schlugen sie eine Seitenscheibe ein. Aus dem Fahrgastraum fehlte jedoch nichts. Der Sachschaden wurde mit etwa 200 Euro angegeben.

In einem weiteren Fall wurde zwischen dem 9. und 12. Mai bei einem in der „Neuen Reihe“ geparkten Transporter die Heckscheibe zertrümmert. Hier wurde aus dem Fahrzeuginnenraum Vermessungstechnik im Wert von circa 10.000 Euro gestohlen.

In diesem Zusammenhang wurden zwei dunkel gekleidete Radfahrer als Tatverdächtige beobachtet. An einem der Räder befand sich ein pinkfarbener Anhänger, in dem offenbar eine weibliche Person saß.