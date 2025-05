Aussortiere Kleidung und Spielsachen gab es beim Flohmarkt in Drohndorf ebenso wie Selbstgebasteltes oder Kellerfunde.

Drohndorf/MZ - Einmal ist immer das erste Mal. Der Kultur- und Heimatverein in Drohndorf hat das erste Mal zu einem Flohmarkt auf die Festwiese am Spielplatz eingeladen. Einige Drohndorfer sind mit aussortierten Spielsachen, Möbeln, Bildern, Briefmarken und vielen Kleidungsstücken gekommen. Am Vormittag ist der Platz bei bestem Frühlingswetter sehr gut gefüllt.