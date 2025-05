Auf dem Bolzplatz im Dorf gibt es keine Tore mehr, da die Stadt Sicherheitsbedenken hatte. In Klosterhäseler wurden sie aber gern genommen. Nun gibt es viel Ärger und Klärungsbedarf.

Schuss in die Magengrube: Hassenhausener wollen ihre Tore zurück

HASSENHAUSEN. - Es ist eine kuriose Geschichte, die es um zwei Fußballtore zu erzählen gibt. Tore, die über viele Jahre auf dem Bolzplatz von Hassenhausen gute Dienste leisteten. Kindern und Jugendlichen dienten sie zum Kicken, auch manch Erwachsener bolzte in der Freizeit. Der Sportverein „Füchse“ hatte die Alu-Kästen in den 1990er-Jahren angeschafft. Doch nun sind sie weg. Einfach so. Oder auch nicht. Es stehen jedenfalls viele Fragezeichen im Raum.