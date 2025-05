Gartenbesucher werden in Wittenberg von einer Drohne belästigt. Als die Polizei kommt, versteckt der 40-Jährige diese im Rucksack. Was die Beamten herausfinden und warum die Polizei jetzt ermittelt.

Wittenberg/MZ - Laut Bericht der Polizei fühlten sich mehrere Personen in einer Gartenanlage in der Wittenberger Triftstraße am Sonntag gegen 19 Uhr von einer tieffliegenden Drohne belästigt. Die Polizeibeamten konnten nahe der Gartenanlage einen 40-jährigen Tatverdächtigen antreffen. In seinem Rucksack führte er augenscheinlich eine Drohne mit sich. Zum Tatvorwurf äußerte sich der Mann nicht.

Er zeigte sich auch uneinsichtig, als er seine Drohne vorzeigen sollte. Schließlich wurde bekannt, dass er für die Nutzung dieser Drohne keine Fluglizenz und keine Versicherung hatte. Inwieweit er auch unzulässig Videoaufzeichnungen fertigte, wird noch geprüft. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.