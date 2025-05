In Wittenberg wurde eine 61-Jährige vor ihrer Haustür ausgeraubt.

Wittenberg. - Eine 61-jährige Frau wurde am Samstag gegen 22.20 Uhr in der Dr.-Behring-Straße in Wittenberg brutal ausgeraubt, teilt die Polizei mit.

Wittenbergerin bedroht, attackiert und ausgeraubt

Demnach öffnete die Frau das Hoftor und wollte ihr Fahrrad auf das Grundstück schieben, als sie von einem unbekannten Täter zu Boden gestoßen wurde.

Während sie auf dem Boden lag, bedrohte der maskierte Mann sie mit einem waffenähnlichen Gegenstand. Als sie um Hilfe schrie, ließ der Täter von ihr ab.

Er klaute ihre Tasche, in der sich persönliche Dokumente und Bargeld befanden, und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Durch den Sturz verletzte sich die 61-Jährige leicht an der Schulter.

Raub in Wittenberg: Polizei sucht Zeugen

Die Frau gibt an, den Mann nur kurze Zeit zuvor in der Karlstraße gesehen zu haben. Dort habe er bereits eine Sturmmaske getragen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich

dunkel gekleidet

dunkle Sturmmaske

akzentfreies Deutsch

fuhr auf einem Fahrrad ohne Licht

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491/4690 oder per Mail an [email protected] zu melden.

Möglicherweise haben Zeugen den Mann auch bereits im Bereich der Karlstraße wahrgenommen.